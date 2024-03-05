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國民黨推國會改革五法　黃暐瀚：恐觸及違憲

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院國民黨團昨推出國會改革五法，內容包括人事同意權、總統國情報告、國會調查權、藐視國會罪、記名投票等。資深媒體人黃暐瀚表示，五大改革是將立院權力擴大，加強制衡官員與總統的權力，但這擴大可能觸及違憲。此外，也要小心給人民「反正藍營已經選不上總統，所以就乾脆將立院權力極大化」的感覺，萬一哪天國民黨重回執政，這些修正的結果，未來都得償還。

黃暐瀚今日表示，國民黨立院黨團提出五大國會改革，包括人事同意權、總統國情報告、國會調查權、藐視國會罪、院長副院長記名投票等。其中「院長副院長記名投票」應該是朝野共識，「人事同意權」的爭議也不大，然「國會調查權」恐有與監院「疊床架屋」之虞，歧見最大的兩項是「總統國情報告」與「藐視國會罪」。

黃暐瀚進一步指出，總統國情報告，國民黨團的版本為「總統應於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立法院進行國情報告，並接受立委即時詢答」。但根據憲法增修條文第四條第三項「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，得聽取報告，與定期報告，甚至即時詢答意義不同，因為政院對立院「負責」，所以官員前往立院備詢，如果總統也前往「備詢」，那就會變成「總統對立院負責」。

此外，黃暐瀚也說，藐視國會罪，被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，除對國安有立即明顯的危害，或依法應祕密的事項，不得拒絕答復、提供資料、作虛偽不實陳述或有其他藐視國會的行為。違反規定者，由主席或質詢立委提議，出席委員五分之一以上連署或附議，經院會決議，可處被質詢人2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得限期改正，逾期不改正者，得按次連續處罰。情節重大者送司法機關，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

黃暐瀚認為，國民黨的五大改革，是將立院權力擴大，加強制衡官員與總統的權力，但這擴大可能觸及違憲，還得小心。特別要小心的，還有不要給人民「反正藍營已經選不上總統，所以就乾脆將立院權力極大化」的感覺，因為萬一哪天國民黨重回執政，這些修正的結果，未來都得償還。

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