潑黑絲妹臭酸餿水！北捷怪男認「隨機犯案」：心情不好

▲北捷怪男潑灑不明液體遭逮。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪、黃資真／台北報導

台北捷運南港展覽館站日前接連2名女子遭潑灑不明液體，南港分局循線追查後，於昨(6)日逮捕70歲葉姓犯嫌，他供稱北上找工作碰壁，心情不佳，才會隨機犯案，另將衣物送驗後，確認葉男潑灑之液體為礦泉水混合餿水，全案警詢後依毀損罪、社會秩序維護法送辦。

南港分局說明，4日一名廖姓女子PO文稱，當天下午1時24分在南港展覽館站月台上車時，被怪男潑灑不明液體，警方獲報調查後發現另名湯姓女子也在下午1時45分，在南港展覽館站靠近5號出口時也遭潑灑液體。

受害女子事後至派出所提出刑法毀損告訴及社會秩序維護法告發，同時將遭潑衣物送交鑑識中心化驗，初步檢驗結果為無酸鹼值，研判係一般礦泉水混合餿水液體。

警方循線調閱監視器鎖定犯嫌身分後，於6日晚間在新北市中和區查獲70歲葉姓男子，並帶回分局偵訊，葉男供稱，因從台中北上打零工四處碰壁，心情不佳，加上精神狀況不穩定，才會隨機犯案，沒有鎖定特定對象，目前居無定所，全案警詢後依毀損罪、社會秩序維護法送辦。

警方呼籲，針對公眾安全事件，將加強治安巡視，如民眾遇有可疑人、事，請保持冷靜，立即撥打110報案專線，警方將儘速到場處理。