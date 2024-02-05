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北捷冷知識曝！　月台「神秘光條」4種燈號讓人避開擁擠車廂

記者張靖榕／綜合報導

雙北地區通勤民眾很多人都會搭捷運，不過北捷有許多小巧思、冷知識是大家平常看到不會多想，知道會覺得「哦！」的好參考，例如月台上設置的「神秘光條」，就令不少網友直呼「長知識了」。

▲▼北捷神秘燈條其實是在即時顯示當前車廂擁擠程度。（圖／翻攝TikTok）

▲北捷神秘光條其實是在即時顯示當前車廂擁擠程度。（圖／翻攝TikTok）

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一名網友在短影音平台TikTok上分享影片，實地拍攝北捷畫面並告訴大家當中的一些冷知識。較為人知的例如手扶梯中間的凸起物，是要防止有人或物品從上面滑下來。

不過板南線忠孝復興站與龍山寺站的月台匝門上方，特別設置的「神秘光條」其實有超實用的作用，就是利用4種燈號來辨認當前車廂擁擠程度，如「綠」、「黃」、「橘」、「紅」就是從空到擁擠的程度。

此外，月台匝門上的編號則是編著月台、車廂、門，例如編號143，就是第一月台第四車廂第三車門。

其實若出門想提前掌握全線列車擁擠程度，也可以下載台北捷運Go App，從首頁動態資訊點擊搭乘的班次就可以。

影片累積11.2萬人觀看，網友紛紛留言，「貼心的影片」、「長知識了」、「燈條超酷欸」！也有網友指出，文湖線車廂擁擠程度會透過電視放出來，而板南線燈條燈號變換的測量依據，是在每節車廂下裝有壓力感測器，以重量判斷擁擠度。

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