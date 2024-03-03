巨人軍連2場「3萬人進場」大巨蛋　北捷3大招宣告40分疏運完

▲挑戰成功！北捷順利完成棒球史上最高票房疏運任務 。（圖／台北捷運）

記者許力方／台北報導

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」日本讀賣巨人來台打交流戰，連創紀錄，3日對陣樂天桃猿，再度吸引3萬890人入場，成為大巨蛋史上第二高的觀眾人數紀錄。台北捷運公司估計，其中約2萬人搭乘捷運前往觀賽，為此加開「快速通道」，並比照跨年及亞錦賽疏運規格，板南線最短班距約為2.5至3分鐘，加發4部空車，另於國父紀念館站開設指揮中心。比賽今晚7點47分比賽結束，9時22分北捷宣告順利完成疏運任務。

北捷表示，球賽結束後，旅客陸續進入車站，透過新設快速通道刷卡進站，同時現場加強標示及人員引導，動線分流及分散月台兩端候車，成效十分良好，有效紓解人潮；並且採取列車加密班距因應，整體搭車秩序良好，並未啟動「月台」、「閘門」、「出入口」三級人潮管制措施，自人潮進入車站至現場紓解約40分鐘。

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台北捷運自行研發的NTDS（捷運路網及列車動態顯示系統），在疏運過程中發揮極大效能，幫助行控中心掌控列車沿途載客擁擠程度、提供是否加發列車決策數據，配合進、離場時間加強疏運，並視板南線人潮狀況彈性調整，總計加發5部空車。

北捷指出，本次賽事主辦單位提供20元捷運票價補貼，未來北捷亦將與主辦單位研議合作辦法，鼓勵大家踴躍看棒球搭捷運。