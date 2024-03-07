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社會 社會焦點 保障人權

亂用藥害死同事　女醫師不認罪「賠百萬和解」獲緩刑定讞

▲▼針頭,打針,毒品,注射,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女醫師被控指示護理師施打藥劑，害死另名同事。此為示意圖，（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園某醫美診所毛姓女醫師，明知自己未曾執刀及使用過肌肉鬆弛劑「肌弛適」，竟在不清楚藥品使用方法情況下，指導護理師幫診所美容師注射藥品緩解腰痛，結果美容師臉色發黑昏迷，送醫不治，女醫師還否認犯錯。法院審理後均認定女醫師有罪，但考量她賠償取得和解，最後判處她有期徒刑6月、得易科罰金18萬元，緩刑3年定讞。

判決指出，女醫師在診所內兼職擔任雷射光療醫師，2018年8月間，診所內華姓按摩師先前因為腰部受傷身體不適而有抽筋、跛行，上午11時41分許，與診所黃姓護理師，持診所內名稱為「肌弛適（NIMBEX）」之肌肉鬆弛劑詢問當時診所內值班的女醫師，可否施打藥劑舒緩腰痛。

女醫師明知自己從未曾執刀及使用過該肌肉鬆弛劑，竟無視藥劑上面標示「本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑，可作為全身麻醉之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調」、「快速靜脈注射之使用」等等使用說明，指示護理師為美容師施打藥劑，並以靜脈注射施打1支5c.c安瓶，且施打時須慢慢推約2分鐘推完之方式使用；女醫師未注意並告知2人此乃外科開刀手術或加護病房之使用藥劑，需配合氣管內插管使用等重要訊息。

美容師施打過程中就感到不適甚至無法呼吸，更在打完藥3分鐘後昏倒，逐漸呈現無意識狀態。但女醫師也為詳加確認美容師的生命徵象、妥速請教具有相關醫療知識之醫師，或呼叫救護車由專業救護人員協助，僅測量脈搏後，說這是打完肌肉鬆弛劑的放鬆現象，請人將美容師放到床上躺平。但美容師臉色、唇色逐漸發黑，15分鐘後眾人才驚覺不對，緊急呼叫救護車送醫急救，美容師最後仍因急性呼吸衰竭、缺氧性腦病變，不治身亡。檢方依照「過失致死罪」，對女醫師提起公訴。

法院審理時，女醫師否認犯罪，辯稱是診所人員自行施打藥物，並非她指示施打。但法院認定女醫師有罪，考量她雖否認犯罪，但賠償美容師丈夫100萬元達成和解，一二審法院均將她判刑6月、得易科罰金18萬元，緩刑3年。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴，女醫師獲得緩刑定讞。

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關鍵字：

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