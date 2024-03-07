遠東油脂賣黑心乳瑪琳8年　二審輕判+少沒收10億

▲黑心「乳瑪琳」案爆發後，當時各地緊急下架超過900公噸。（圖／桃園市衛生局提供）

記者吳銘峯／台北報導

老牌食品公司遠東油脂，長達8年使用過期、退貨原料製作成乳瑪琳、酥油、白油等產品，再賣給下游餐飲店、超商等通路，大賺11億餘元。檢方起訴後，一審桃園地院將公司負責人等4人判刑，並沒收11億不法所得。案經上訴，高院7日的二審減輕刑度，僅宣告沒收8千餘萬，比起一審，讓遠東公司少罰10億餘元。可上訴。

遠東油脂公司成立於1956年，在桃園地區深耕，最有名的產品為黃色罐裝的「乳瑪琳」，在台灣大街小巷都有的早餐店中，幾乎都有這項產品。

不過檢調單位查出，遠東油脂公司對於所生產之商品係採取「包退包換」制度，亦即下游廠商可以商品具有內容物、外包裝之瑕疵為由，將商品退回給遠東油脂公司回收，並更換新品。而遠東油脂公司會將回收品連同廠區管線內、桶槽內及生產或精緻過程中之餘料（遠東油脂公司稱為紅油）均放置在紅油槽中集中貯存，之後作為燃料油。

但檢方起訴指出，遠東油脂公司為了節省成本，竟從2006年起就將這些回收油加入其他原料，製作成「頂好瑪雅琳（鐵桶裝）」、「頂好瑪雅琳（紙盒裝）」、「一品酥油（鐵桶裝）」、「16公斤裝一品特酥油（紙盒裝）」、「15公斤裝一品特酥油（鐵桶裝）」、「大乳瑪琳」、「小乳瑪琳」、「乳瑪琳2.6公斤」、「一品酥油（素）」、「金龍瑪雅琳（素鐵桶裝）」等產品，銷售給下游早餐店、超商等通路。一直到2014年因簽訂GHP食品良好衛生規範後，才停止這種方式製油。檢方因此對公司謝姓負責人、廖姓廠長等5人，依照詐欺等罪嫌，提起公訴。

一審桃園地院審理後，將被告等4人分別判刑1年2月到2年6月，另外沒收公司犯罪所得1,112,240,676元，公司老董事長無罪。案經上訴，高等法院二審仍認定一審有罪的4名被告仍有罪，但考量被告犯後坦承犯行，犯罪態度良好，因此二審全數宣告酌減6個月的刑度；另外二審也重新計算犯罪所得，改認定公司僅因此不法獲利88,404,973元，宣告沒收。本案可上訴，一審與二審宣告沒收金額，相差1,023,835,703元。