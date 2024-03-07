　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前日官防長「別期待日協防台」　邱國正喊從未期待：自己國家自己救

▲▼國防部長邱國正 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防部長邱國正今（7日）至立法院外交及國防委員會報告並備詢，會前接受媒體聯訪，有媒體詢問，如何看待前日本防衛廳官房長柳澤協二拋出不應期待日本協防台灣的論述？邱直言，我方從未期待哪個國家，自己國家自己救講過多少次？沒有必要看別國的講法改變自己，沒有任何一個想定是外援來了怎麼做，自己國家自己救，絕對不會改變。

對於兩岸情勢，邱國正直言，中共軍費確實上升很多，跟往年比較都是持續增加，人員倍多、作為倍多，這是必然，我國任何軍費投資必須考量敵情跟國力，多方面考量，第一考量就是不做軍備競爭、沒有必要，敵大我小、敵強我弱是事實，唯一方法就是強化自身。

邱國正表示，軍購延宕部分，國外採購有困難度，十年建軍構想需要提前，現在也在做了，講實話，目前進展還蠻順利，看到年限也許覺得很慢，但都經過長久努力，按照進度再走，不會有這個問題。

至於派員去新加坡航展是否跟軍火商溝通？邱國正澄清，每年都會派人去新加坡航空展，碰到哪些人都是必然會有，但並沒有談到跟哪邊獲得或是如何，一定會請對方快一點，這是附帶的，主要還是參加航空展。

因近期實施跨子夜飛行，是否戰備壓力大？邱國正表示，演訓、漢光時間加長是因為敵情，大家都看得很清楚，不完全以軍對軍，有其他方法，國軍有很好範例可以當作訓練教材，各種訓練依據狀況如何發展做想定，依此做訓練，強化戰備需要。

邱國正也補充，至於講人員有壓力，也要持續注意，大家也關切飛行員數量、接裝人才不夠，建軍跟備戰是同步的，不是裝備哪一年獲得才編成，很多是同步在做，裝備拿到之前完成哪些配套，包含人員訓練都要完成，這部分很有信心，大家都辛苦，哪個不辛苦？我們也會注意到。

ET快訊
「胸前冒兩點」被檢舉！ 徐小可翻白眼揭激凸真相
扣除開銷「薪水拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬
裸男躲衣櫃「不吃就砍你」　女慘遭性侵
快訊／行政院通過修法！「10種違規」不開放民眾檢舉
「姐」和「姊」分不清　國文系教授解答
才被檢舉路霸　台南「超派炸雞」收了！
快訊／王毅喊遲早有「一中原則」國際全家福　搞台獨必遭清算
快訊／急凍區擴大！9縣市低溫特報　跌破10度　
快訊／1周內2起！　中科院員工住處墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國人愛吃辣致「無法禁絕蘇丹紅」？　徐巧芯轟薛瑞元：瞎扯卸責

修法限縮民眾檢舉項目　陳建仁：平衡道路交通安全與工作權益

國軍10日內發生5起自傷案　邱國正坦言確實增加：今早也獲報一起

朱立倫裁併黃復興地方爆反彈　藍委曝基層「認為自己不被重視」

61萬戶申請租金補貼　內政部：今年7月核定戶數逾50萬戶

黃國昌質疑檢調偵辦im.b案不力　法務部、調查局齊喊要檢討

學者看新國會與憲政體制　籲「賴政府」不應沿用完全執政邏輯

幕後／賴清德內閣估最快4月底浮出檯面　3原則放慢人事佈局節奏

4月電費漲定了　王鴻薇嘆：王美花自掏腰包？還是陳建仁出錢？

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

國人愛吃辣致「無法禁絕蘇丹紅」？　徐巧芯轟薛瑞元：瞎扯卸責

修法限縮民眾檢舉項目　陳建仁：平衡道路交通安全與工作權益

國軍10日內發生5起自傷案　邱國正坦言確實增加：今早也獲報一起

朱立倫裁併黃復興地方爆反彈　藍委曝基層「認為自己不被重視」

61萬戶申請租金補貼　內政部：今年7月核定戶數逾50萬戶

黃國昌質疑檢調偵辦im.b案不力　法務部、調查局齊喊要檢討

學者看新國會與憲政體制　籲「賴政府」不應沿用完全執政邏輯

幕後／賴清德內閣估最快4月底浮出檯面　3原則放慢人事佈局節奏

4月電費漲定了　王鴻薇嘆：王美花自掏腰包？還是陳建仁出錢？

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

亂用藥害死同事　女醫師不認罪「賠百萬和解」獲緩刑定讞

他信貸500萬照樣出國　「靠1時機點進場」爆賺400萬　

60歲同事嘆「生一個的都很自私」　1寶媽聽原因傻眼了

國人愛吃辣致「無法禁絕蘇丹紅」？　徐巧芯轟薛瑞元：瞎扯卸責

3年前痛失女兒　毛加恩老婆3度懷孕「突住院安胎」：不害怕是假的

不滿戀情被阻！　13歲女兒「夥同22歲男友」殺母棄屍

修法限縮民眾檢舉項目　陳建仁：平衡道路交通安全與工作權益

女通緝犯違規被攔「飛車逃竄一路撞」慘陷車陣　警破窗逮人

台南天坑連夜灌漿填平！五妃街今通車　黃偉哲急改行程返台坐鎮

身分證拿出來！「每人只要600元」爽住飯店　免費吃早餐、50種零食

調皮犀牛弟邀玩被拒怒挑釁　穩重姐利角教訓：別煩我啦

政治熱門新聞

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

郭正亮預測盧秀燕選黨主席：一定贏

快訊／在市府公然販毒　北市2點召開考績會「邀女科員出面申辯」

臉書IG當機2小時！議員要Meta提回饋補償措施

媒體爆總統府憲兵自戕前3天3夜沒睡　邱國正回應了

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

林國成抱不平　唐鳳認有政治壓力

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

陸船翻覆案立院攻防　 黃揚明分析： 藍白中了管碧玲的計

選總統改絕對多數？　卓冠廷批藍營「輸不起」

民進黨不用抖音原因曝光　主要代理商是它

新北市也要蓋大巨蛋！　侯友宜曝光選址條件：目標容納5萬人

經部：過去2年電價合計調幅19.4%　CPI低於韓、法

傳罷免聲音　基議長童子瑋：勿淪報復工具

更多熱門

相關新聞

媒體爆總統府憲兵自戕前3天3夜沒睡　邱國正回應了

媒體爆總統府憲兵自戕前3天3夜沒睡　邱國正回應了

總統府「天下第一營」憲兵211營一名古姓上兵，1日晚間9時36分執行勤衛哨時開槍自戕亡；而有媒體報導稱，古男每天要站4至5班哨、業務繁重且三天三夜沒睡覺。對此，國防部長邱國正今（7日）受訪時回應，是不是真的還在查，但目前為止了解運作是正常，出事前幾分鐘都還跟同仁打招呼、聊天，他們都沒有發覺意外癥候，這部分絕對要查清楚。

空軍啟動跨子夜實戰化訓練向國人致歉　昨偵獲14共機、8共艦

空軍啟動跨子夜實戰化訓練向國人致歉　昨偵獲14共機、8共艦

批國安局太好騙　徐巧芯質疑包庇：背後有靠山？

批國安局太好騙　徐巧芯質疑包庇：背後有靠山？

快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽　國防部：全程掌握

快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽　國防部：全程掌握

已婚女上校遭國安局少將強吻　國防部還原：將提供當事人必要協助

已婚女上校遭國安局少將強吻　國防部還原：將提供當事人必要協助

關鍵字：

邱國正國防部軍購自己國家自己救台海局勢協防台日關係

讀者迴響

熱門新聞

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

明最冷！　下波「全台雨更大」

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

女同事能力強被裁員　工程師曝關鍵

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面