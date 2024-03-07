前日官防長「別期待日協防台」　邱國正喊從未期待：自己國家自己救

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長邱國正今（7日）至立法院外交及國防委員會報告並備詢，會前接受媒體聯訪，有媒體詢問，如何看待前日本防衛廳官房長柳澤協二拋出不應期待日本協防台灣的論述？邱直言，我方從未期待哪個國家，自己國家自己救講過多少次？沒有必要看別國的講法改變自己，沒有任何一個想定是外援來了怎麼做，自己國家自己救，絕對不會改變。

對於兩岸情勢，邱國正直言，中共軍費確實上升很多，跟往年比較都是持續增加，人員倍多、作為倍多，這是必然，我國任何軍費投資必須考量敵情跟國力，多方面考量，第一考量就是不做軍備競爭、沒有必要，敵大我小、敵強我弱是事實，唯一方法就是強化自身。

邱國正表示，軍購延宕部分，國外採購有困難度，十年建軍構想需要提前，現在也在做了，講實話，目前進展還蠻順利，看到年限也許覺得很慢，但都經過長久努力，按照進度再走，不會有這個問題。

至於派員去新加坡航展是否跟軍火商溝通？邱國正澄清，每年都會派人去新加坡航空展，碰到哪些人都是必然會有，但並沒有談到跟哪邊獲得或是如何，一定會請對方快一點，這是附帶的，主要還是參加航空展。

因近期實施跨子夜飛行，是否戰備壓力大？邱國正表示，演訓、漢光時間加長是因為敵情，大家都看得很清楚，不完全以軍對軍，有其他方法，國軍有很好範例可以當作訓練教材，各種訓練依據狀況如何發展做想定，依此做訓練，強化戰備需要。

邱國正也補充，至於講人員有壓力，也要持續注意，大家也關切飛行員數量、接裝人才不夠，建軍跟備戰是同步的，不是裝備哪一年獲得才編成，很多是同步在做，裝備拿到之前完成哪些配套，包含人員訓練都要完成，這部分很有信心，大家都辛苦，哪個不辛苦？我們也會注意到。