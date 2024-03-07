快訊／媒體爆總統府憲兵自戕前3天3夜沒睡　邱國正：絕對要查清楚

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府「天下第一營」憲兵211營一名古姓上兵，1日晚間9時36分執行勤衛哨時開槍自戕亡；而有媒體報導稱，古男每天要站4至5班哨、業務繁重且三天三夜沒睡覺。對此，國防部長邱國正今（7日）受訪時回應，是不是真的還在查，但目前為止了解運作是正常，出事前幾分鐘都還跟同仁打招呼、聊天，他們都沒有發覺意外癥候，這部分絕對要查清楚。

對於部隊近八天出現五起自傷，邱國正受訪時強調，心輔工作一直在做，不只三道防線，政戰同仁有基本任務，強化方法要確實做到，不是辦個講習或檢討會就可以，第二個、自裁人員確實有增加，案件發生後不會看跟部隊有關無關，第一個衡量身心狀況、債務問題、感情因素及工作壓力，並檢視軍方有無違背規定。

邱國正也指出，假如很多人執行同樣的工作，但有些人抗壓性比較弱，也絕對不能怪他，總是遺憾發生、個人所傷、家庭悲劇，也會對部隊造成傷害。

邱國正表示，至於任務是不是太重？要看相關規定，職務派遣並未違反規定，憲兵站兩歇六，目前調查並沒有違規，但不會因此認為跟部隊無關，還在調查，檢調已經介入，還沒有獲得正確答案前，不能說是個人、財務或是家庭，這樣對家庭也是所傷。

至於有媒體報導聲稱，古姓憲兵「沒有感情問題，也不可能欠錢」，疑因業務量過大，每天忙到凌晨，早上要上哨，還有其他業務，導致根本沒時間休息，事發前三天三夜沒睡覺，疑似為此壓力大到喘不過氣。

邱國正表示，是不是真的還在查，但目前為止了解部分，運作是正常，出事前幾分鐘都還跟同仁打招呼、聊天，他們都沒有發覺意外癥候，這部分絕對要查清楚。

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