已婚女上校遭國安局少將強吻　國防部還原：將提供當事人必要協助

▲國安局少將謝靜華。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

已婚的特勤中心少將謝靜華，日前被爆料在大街上醉吻年輕女子，引發各界討論。現又傳出該女子為國防部已婚高階軍官，對此，國防部今（5日）回應，所屬尤姓上校欲駕車協助國安局謝姓少將返家時，發生酒後脫序事件。全案對國軍形象及當事人，均造成相當程度斲傷，將秉毋枉毋縱原則，釐清事實真相；並視調查結果，提供當事人必要協助。

根據鏡週刊報導，強吻事件爆發後，國安局除了約談謝靜華，也透過謝聯繫受害者，希望對她進行訪談，釐清謝有無性騷擾、強制猥褻等違法情事。而受害者用假名出具聲明書，信中強調，「老師有做過溝通，沒有提民事、刑事或其他相關訴訟的需求」、「我跟老師沒有職權關係，也沒有受老師職務脅迫」，最後並表明「本人不願接受國家安全局之訪談，願出具此聲明書以示負責」。

對於此事，有媒體追問國防部是否包庇？國防部長邱國正上午受訪時回應，沒有包庇，這件事情發生後對她個人跟家庭都是蠻大受傷，國防部有出面調查跟了解，但沒有透過什麼管道發布，若她有被欺辱，當然為她發聲，目前運作算正常，站在照顧官兵立場，若她覺得哪裡有委屈，當然幫忙處理。

國防部稍早則回應，所屬尤姓上校欲駕車協助國安局謝姓少將返家時，發生酒後脫序事件。全案對國軍形象及當事人，均造成相當程度斲傷，將秉毋枉毋縱原則，釐清事實真相；並視調查結果，提供當事人必要協助。