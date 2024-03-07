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今雨勢擴大！溫度持續掉「探11度」　下周新一波雲雨更凍

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▲今全台濕冷，溫度持續下滑中。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天還會更冷，受強烈冷氣團及華南雲雨影響，全台濕冷，今早雨勢更大更廣，溫度持續下滑中，北台灣下探11度，寒冷天氣將持續到周日清晨，周日白天才會回暖，下周一將再有新一波雲雨，下周三清晨更冷。

台灣大學大氣科學博士林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，今天會比昨天還冷！今日仍受強冷空氣及華南雲雨帶通過影響，全台陰天有短暫雨，清晨北台灣及東北部地區低溫約攝氏11至14度，白天高溫過不了攝氏16度，一整天都是寒冷。

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至於其它地區，林得恩說明，低溫約在攝氏15至18度之間，沿海空曠及近山區平地低溫還會再低個攝氏1至2度。而花、東地區高溫在17至20度，中、南部高溫也只有攝氏20至23度。

林得恩表示，初步評估，這波強冷空氣要等到周日(10日)白天過後，才有減弱的趨勢，溫度也才有逐漸回升的機會。

▲▼今全台濕冷，溫度持續下降。（圖／林老師氣象站）

▲今全台濕冷，溫度持續下降。（圖／林老師氣象站）

氣象達人彭啟明則表示，今早的雨勢更大了，範圍又更廣，溫度也下滑中，沒有像前幾天那麼冷，但溫度落差大，讓很多人很有感；明天可望水氣減少，降雨減少轉乾。

彭啟明指出，今晨北部溫度低至13到14度，感受濕冷，今日中南部清晨也轉涼，約15到16度，白天北部高溫僅14度，中南部19到22度，今晚北部進一步冷至11度。周五北部回暖至16度，中部20到22度；周六雲系東移，降雨繼續，回溫有限；周日天氣好轉，溫度略回升。

不過彭啟明也提醒，下周一將再有新一波雲雨，下周三清晨會更冷。

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