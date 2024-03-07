短今香閨大公開！DIY組裝地板居家改造靠「特力屋」輕鬆搞定

▲啦啦隊成員短今近期靠著特力屋的DIY特有生活態度企劃，來了一場居家大改造，其中稻殼地板拼裝其實沒有想像中的困難。（圖／翻攝自影片，下同）

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中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今近期想將租屋處大改造，有一說只要真心祈求某件事，整個宇宙都會幫你完成，短今就受到擅長老屋改造、木工的YouTuber 山小日子的幫助，與他一起參與特力屋「DIY特有生活態度」企劃，在學會簡單的木工基礎技巧後，短今獲得稻殼地板改造機會，能在特力屋眾多地板中挑選自己喜歡的材質及款式，還有師父手把手教學如何鋪設稻殼地板，簡單完成租屋處漂亮變身計畫。

由於短今是租屋族，不想破壞房東原先附的地磚，因此專業的特力屋店員推薦她使用「防水稻殼地板」，屬於卡扣式、無需上膠，所以不會破壞原地板，對租屋族來說非常方便。短今笑說其實自己很滿意目前的租屋空間所以花了許多巧思擺設，只是房東原先鋪設的地磚，冬天踩在上頭「很冰冷」，導致短今在家都要穿拖鞋，所以她力邀師父一起拼地板，讓山小日子自嘲被當工具人，但還是很開心，因為「跟正妹一起工作就是香」！

師父表示在鋪設地板前要先認識道具，短今劈哩啪啦說了一堆，竟然還出現電鋸、強力膠，被山小日子笑虧「太天才了吧」，其實那是傳統做法，隨著時代進步也有愈來愈多人喜歡DIY，出現了卡扣式地板，只需要切割墊、測量用的捲尺、筆、切割用的美工刀、整平用的膠鎚等常見家用工具，即可完成地板的鋪設工作。

準備好道具和稻殼地板材料，揪豆媽得～短今的一日正妹整理師挑戰才要開始！鋪設地板前必須先清空地面上所有家具和東西，不過光靠短今一個人真的太困難，還好師父有情有義留下來幫忙，還搬了救兵大家一起整理，總算淨空清潔好原有家具，讓進度能繼續下去。動手之前還要再學習鋪設地板的眉角，才能順利開工。

山小日子說明三個觀念，觀念一是要「留邊」，由於地板會受到溫度、濕度等因素影響，可能出現熱漲冷縮的問題，所以須在邊緣處預留伸縮縫，「防水稻殼地板因為膨脹係數比較小，不容易有變形問題。所以留邊的縫抓1mm即可。」師父一邊解釋一邊化身哆啦A夢，從口袋掏出1mm的壓克力板，方便可以快速直接抓好距離。

觀念二，卡扣式地板可不是拿來直接鋪就可以，需使用「交丁」手法，亦即以交錯方式排列地板，視覺上會呈現階梯狀層層交錯的效果，將地板切出不同長短的尺寸，短今一看笑說：好像樓梯，這正是關鍵！師父表示：使用交丁來鋪設地板才不容易變形，他再提醒：「交丁間距要大於板子寬度」。

觀念三則是要先學會「分辦公母榫」，山小日子說明卡扣式地板會分為公榫和母榫，有凸起面的為公榫、凹槽面則是母榫。聰明的短今被問到，該以凸面公榫還是凹面母榫貼牆時，一秒答出正解：以母榫貼牆，因為「平的這裡貼牆比較好看」。

搞定新手三大注意事項後，進入裁切環節，首先依照空間大小，用尺測量地板所需的長度，接著以美工刀從板材正面切一至兩刀，第三步將板材沿著切割痕跡對折，就能輕鬆完成切割了；開始拼裝時使用膠鎚整平地板，透過簡單的工具就能在家DIY，拼到最後再裁切符合剩餘空間大小的板材，並貼上收邊條就大功告成了！

看到煥然一新的租屋處，短今興奮笑說：「我完全沒辦法想像，整個貼完之後家裡是這麼漂亮誒！」她大讚非常喜歡稻殼地板，主要原因在於稻殼地板非常輕、且防水好清潔，再加上靜音效果練舞就不怕吵到鄰居。山小日子補充表示：像短今租屋處這樣子小坪數DIY實際上不會花太多時間，短今狂點頭贊同，「所有工具都可以在特力屋找到，好方便！」。

接下來還有裝吊扇吸頂燈、換窗簾的挑戰，但經過電動工具基礎訓練跟稻殼地板鋪設任務後的短今，非常有自信一定可以成功完成，要大家拭目以待！