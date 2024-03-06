「現在沒人來抱抱」　社區色警衛對女住戶襲胸下場曝

▲中壢區某社區黃姓警衛，於2022年4月間，假借幫女住戶丟垃圾，卻乘機對其襲胸得逞。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某社區黃姓警衛，趁社區女住戶欲丟垃圾時，表示可暫放警衛室，女住戶將垃圾拎進警衛室，黃見四下無人竟對女住戶稱「現在沒人來抱抱」等語，隨即將女住戶拉近作其大腿上，還伸手抓摸其左胸性騷擾得逞，女住戶驚嚇之餘隨即逃離並報警提告；桃園地院審理時，黃坦承有觸碰胸部，但否認有性騷擾犯行，法官審結依性騷擾罪，處有期徒刑4月，還可上訴。

檢警調查，60歲的黃姓男子在中壢區某社區擔任警衛，該社區女住戶指控，2022年4月6日中午12時許，欲至一樓丟垃圾，黃對其稱「今天垃圾回收室未開放，可將垃圾暫放於警衛室，之後再幫丟棄」等語，女住戶不疑有他，遂進入警衛室放垃圾，未料黃向女住戶佯稱「現在沒人，我們來抱抱」等語，趁女住戶不及抗拒之際，拉扯使其坐在大腿上，並伸手抓摸其左胸得逞，女住戶當場嚇了一跳，隨即以要接小孩倉皇離去，事後報警提告；桃檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，女住戶證稱，案發當日丟垃圾正值週三，環保局沒有收取垃圾，被告告知可先將垃圾放置警衛室，並答應會幫忙處理，被告對她說「現在沒有人，我們來抱抱」等語，當下以為被告開玩笑，被告當時坐在警衛室椅子上，結果突然把她翻過身，以手掌抓其左胸處，她被嚇到大聲斥喝，被告還說「幹嘛生氣、過來抱抱」等語，隨即趕快離開現場。

被告黃男則坦承有碰觸告訴人胸部，但矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱「當時是告訴人自己坐到他大腿上，他雙手環抱告訴人時，不小心碰到其胸部」；辯護人亦辯護指稱，「告訴人知悉將垃圾置於警衛室是被告對其特別禮遇，被告擁抱前也向告訴人表示現在沒有人等語，告訴人仍伸手擁抱被告，二人互動與一般情形有別，被告誤認告訴人願與自己發生更親密之行為，並無主觀犯意，請求法官為無罪諭知」。

法官審酌，被告與告訴人僅係為同社區之警衛與住戶關係，並未有何特殊情誼，被告竟為私慾，乘被害人未有防備、不及抗拒之際，對其為抓胸部之性騷擾行為，不知尊重告訴人之性自主權，使告訴人處於驚嚇、害怕情境，對告訴人生活影響頗鉅；衡酌被告於偵審程序中始終否認犯行，且迄今未與告訴人達成和解與賠償損失，犯後態度不佳，告訴人於量刑時請求從重量刑。法官審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，本案還可上訴。