上市公司處長性騷女秘書！毛手毛腳「罕重判8月」　確定要坐牢

▲上市公司的處長性騷擾女秘書，遭重判8月。（示意圖，非本案當事人／視覺中國CFP）



記者黃資真／台北報導

一間上市的光電公司黃姓處長將妻子閨密小君（化名）請來當助理，卻多次碰觸手、腿，某次更直接熊抱，身體緊貼胸、腹，她再也無法容忍提告，卻遭反控是報復，一審法院依性騷擾罪罕見重判8月有期徒刑，黃男上訴二審稱願意道歉求輕判，仍遭駁回定讞，必須入獄服刑。

判決指出，最早在2018年2月14日，黃男曾在尾牙上擁抱小君，試圖強吻，2022年3至5月間，黃男再趁著小君開車載送的機會，6度在車內碰觸她的手或大腿，但她忍了下來。

直到2022年8月3日下午，黃男在辦公室內與小君談話結束後，在她起身時突拉她的手藉此擁抱，身體碰觸到小君的胸、腹，令她備感不適，更因為長期的騷擾，多次前往精神科求助，最後在同事協助下，挺身提告性騷擾。

一審審理時黃男堅稱沒有性騷擾，反控是小君因為組織調整等，才遭對方挾怨報復，但綜觀所有證據，法官認為性騷擾事實明確，黃男卻飾詞矯飾，無端浪費司法資源，判刑8月有期徒刑，不得易科罰金。

▲處長多次性騷擾女秘書，一度不認罪，遭重判後才改口稱有悔意。（示意圖，非本案當事人／CFP）



雖性騷擾防治法本刑為2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元罰金，惟實際案件最多僅判得易科罰金的6月以下刑期，未料法官卻罕見重判8月，又不得易科罰金，黃男連忙上訴，改口認罪求輕判，他強調小君與太太形同閨密，甚至是他們登記結婚時的證人之一，甚至在她面臨資遣危機時，自己出手協調到他的部門擔任助理，不懂為何對方如此針鋒相對，黃男還說，他已離開公司，並賠償對方20多萬元，但願意再賠20萬，只希望小君接受他誠心的道歉。

然而，二審小君出庭證稱，她鼓起了很大的勇氣，提出訴訟，「過去這1年多以來我除了要承受被侵害的痛苦，還要承受對方狡辯和誣賴，他甚至利用自己的職權邊緣化我及幫助我的同事，讓我差點面臨被解僱的危險」，請求高院法官不要因為黃男認罪就輕判，「認罪不是一種策略！」

高院法官認為，黃男一度否認犯行，更指控小君挾怨報復，更影射她與公司男同事關係複雜，犯後態度惡劣，會願意道歉賠償也是為了減刑，並非真心悔過，因此維持原審判決8月定讞，黃男須入獄服刑。