「跨性別」被性騷更難MeToo！性平三法仍缺支持⋯婦團成立陪伴團

▲勵馨基金會成立陪伴服務計畫，協助性騷受害者踏上創傷復原之路。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

婦女節將迎來性平大事！台灣去年爆發MeToo運動後，也推動了性平法相關修正，不過勵馨基金會提到，性騷受害者除了事件本身的創傷，還會因為缺乏求助系統的支持，導致再次受傷，包括「跨性別者」這樣多元性別被騷擾的樣態，能否被制度接住也是問題。今（6）日勵馨宣告成立專業陪伴服務，並為此展開募款，短短一晚已陸續湧入捐款支持！

台灣去年爆發MeToo後，政府也著手《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》三法修正，並在去年7月三讀通過，今年3月8日起全面施行。勵馨基金會今日特別舉行記者會，邀請立委范雲、民間司法改革基金會副執行長李明洳出席，除了盤點性平三法不足之外，也提出政策解方，希望能降低受害者在求助路上遭遇的資源不足、缺乏支持，而形成二度傷害。

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立委范雲提到，跨性別者面臨性騷擾相關侵害時，求助過程更困難，可能會備受質疑，「別人只是看你一下啊，為什麼不行？」、「你會不會想太多？」開口求助不但要面臨出櫃的壓力，這些質疑聲音也讓他們再次受傷。因此「多元性別被性騷擾」的多重樣態，能否被現行制度接住也是問題。

▲立委范雲提到，跨性別者面臨性騷擾相關侵害時的困難。（圖／記者林育綾攝）

勵馨基金會執行長王玥好表示，「人身安全」可說是每個人的基本權益，不過在勵馨接獲的案例中，發現除受害者除了在受到性騷或性侵時的創傷之外，後續社會態度、社會系統的回應，會決定創傷減緩或繼續加劇。如果社會反應友善，並有良好的系統接被害人，傷害確實能得到減緩，反之則會加重。

她看見「性騷擾受害者支持系統」亟待完善，以職場性騷擾為例，目前職場性騷擾受害者服務，僅規範500人以上雇主須提供至少2次心理諮商，其餘皆依照受害者意願，提供轉介諮詢、醫療或心理諮商處理、社會福利資源等服務。然而相關服務資源是否建置完善、預算是否到位，卻並未被關注，社工服務還是要依賴社福機構自行籌募。

根據勵馨數據統計，自去年5月台灣MeToo爆發後，一直到同年12月，求助諮詢激增913案，服務量是上一年的2到3倍。其中性騷擾占46%、性侵占37%，其餘是跟蹤騷擾、數位性暴力等。而求助需求包括法律諮詢（47%）、心理諮商（27%）、社工陪伴（14%）等。

王玥好期望，各縣市政府和中央的相關預算，應逐年增加，不希望受害者被漏接。而為了建立友善環境，勵馨成立「他們都說你想太多 — MeToo專業陪伴與性騷擾防治募款計畫」，依照受害者狀況評估，提供心理諮商、法律諮詢、醫療院所等資源，並友善多元性別，協助受害者踏上創傷復原之路。

募款計畫在昨（5）日於勵馨基金會臉書公告時，獲得許多網友紛紛留言「我願意陪伴你」響應，勵馨感動之餘也持續邀請大眾，加入支持受害者創傷復原的行列，讓性別平等與尊重成為生活中的理所當然。