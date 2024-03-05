追求女同事噁傳「偷妳內褲自摸」　高鐵男賠錢和解仍慘丟工作

▲林姓男子於高鐵桃園車站任職，追求女同事不成竟傳簡訊狂騷擾遭判刑，不滿事後被公司解僱怒告。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者黃宥寧／台北報導

任職高鐵公司林姓男員工追求女同事不成，竟狂傳「偷妳的內褲當場自慰」、「詛咒妳直到55歲才結婚」等性騷簡訊，女方提告後，林以10萬和解，二審被依恐嚇危害安全罪處有期徒刑7月、緩刑3年。林男不滿自己賠錢獲緩刑還被解僱，憤而對高鐵提確認僱傭關係存在訴訟，並討24萬餘元薪資、獎金等，士林地院判決出爐。

林男2004年起於桃園高鐵站服務，2021年間卻以遠端監控設備開始關注女同事小婷（化名），並展開追求，但遭拒後，卻狂傳「妳傷害我的感情，我要纏死妳」、「只要妳犯錯，我就會到處投訴妳，我詛咒妳」、「婊子，我會繼續纏著妳、詛咒妳，詛咒妳直到55歲才結婚」等可怕簡訊。

小婷收到簡訊後，擔心林男會對家人不利，決定向公司申訴且報警提告。一審時，法院依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑7月，但林男不服判決提上訴，並在二審時以10萬與小婷達成和解，二審法官認林男深切反省，日後會更加重視法規範秩序，將原判決撤銷，改判有期徒刑7月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並完成20小時法治教育。

然而，林男不滿與小婷和解獲緩刑，且被調新竹車站資深機電督導（薪資為69500元），但案發18個月後，公司卻以違反工作規則情節重大為由，終止勞動契約，認自己遭不法解僱，故對高鐵提出訴訟，且認公司應給付2023年6月16起至6月30日期間的薪資34750元，及2022年度績效奬金21萬1840元，合計24萬6590元，另請求復職前，應給付月薪69500元及按月提繳勞工退休金4590元。

高鐵則向法官表示，林男雖獲緩刑，但高鐵公司為運輸服務業，從業人員多需與旅客接觸並提供旅運服務，因此對於性騷擾防治十分注重，對工作場所中的性騷擾事件，更是採取零容忍的堅決態度，且林男任職10餘年，對公司的性騷防治政策以及態度應甚詳，但林男事後仍否認犯行，未意識到錯誤所在，倘使其繼續任職，恐造成小婷以及其他高鐵員工的恐慌及對職場工作環境的不安全、不信任感。

同時強調，林男在不正確的觀念下，對其接觸公司員工或旅客為性騷擾行為，將對高鐵聲譽及形象造成莫大且難以挽回傷害，違反工作規則情節重大，對他終止勞動契約，實為不得已之最後手段，而雙方勞動契約已合法終止，認請求補發勞動契約終止日起至復職日止薪資、按月提繳勞工退休金、績效獎金均無理由，請求駁回。

法官認綜合相關事證，認林男性騷擾小婷，違反高鐵工作規則且情節重大為由，終止勞動契約，並未違反解僱最後手段性原則，高鐵的解僱行為自屬合法有據，且依兩造間僱傭關係、勞工退休金條例第6條第1項及第14條規定，請求高鐵給付工資及提繳退休金，為無理由，不應准許，故判林男敗訴。