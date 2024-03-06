桃園「紅衣怪男」裝悠閒...突掏空氣槍狂射狗　惡劣畫面曝光！

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《爆料公社》上貼文，一名紅衣男子昨（5）日晚間在桃園市觀音區永吉街，對著路旁睡覺狗狗持似空氣槍連續射擊，狗狗痛的哇哇亂叫悚速跑開，整個過程都被監視器拍下。網友看到畫面紛紛大罵「這個人是不是有什麼病？狗狗在路邊睡的好好的沒有礙到你啊」大園警方今天凌晨接獲報案，已調閱監視器追查紅衣男子身分並通知到案說明，將依法送辦。

▲一名紅衣男子昨晚在觀音區永吉街上持疑似空氣槍對路邊睡覺的狗狗射擊，引起網友公憤。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲紅衣男子昨晚在觀音區永吉街上持疑似空氣槍對路邊睡覺的狗狗射擊，狗狗痛悲鳴逃離。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

臉書《爆料公社》今天上午有網友貼文，昨晚9時47分許，一名身穿紅衣男子行經觀音區永吉街，看見一隻狗在路旁睡覺，突掏出一支疑似空氣槍，拿狗當靶射槍，狗狗則痛得哇哇亂叫逃離！網友氣憤留言「這個人是不是有什麼病？狗狗在路邊睡的好好的沒有礙到你啊.....」、「版主報案了嗎？」。

大園警方表示，有關民眾於臉書社團貼文指稱，有男子疑似虐狗一事，警方已於6日凌晨接獲民眾報案，正調閱監視器追查男子身分，並通知到案說明依法偵辦。