陸將發行超長期特別國債　優先支持科創、城鄉融合建設

▲大陸將連續幾年發行超長期特別國債。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強5日進行政府工作報告時宣布，將連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行1兆元人民幣。大陸國家發改委主任鄭柵潔6日解釋，從主要投向來看，將聚焦強國建設和民族復興進程中的一些大事，初步考慮重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高品質發展等領域的建設。

鄭柵潔表示，從出台背景看，發行超長期特別國債，是應對國際環境深刻變化，牢牢把握發展主動權的必然要求，也是統籌發展和安全，紮實推動高品質發展的現實需求，「我們要集中力量加大攻關，持續用力，久久為功，為加快推進中國式現代化，如期實現第二個百年奮鬥目標夯實根基。」

▼大陸國務院總理李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



鄭柵潔指出，從主要投向來看，按照問題導向，精準突破，系統集成，協調高效的原則，將聚焦強國建設和民族復興進程中的一些大事、難事，初步考慮重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高品質發展等領域的建設，「這些領域可以說潛在建設的需求是巨大的，投入的周期也是比較長的，現有資金管道難以充分滿足要求，所以急需我們加大支持的力道。」

鄭柵潔說，從工作安排上看，國家發改委正會同有關方面，抓緊制定形成具體的行動方案，按程序報批以後啟動實施，將應用改革的辦法和市場化的舉措統籌好硬投資和軟制度的建設，一手抓好重點項目建設，強化項目和資金的監管，一手推動配套政策出台實施，強化政策的跟蹤落實，高質量推動這項重大舉措落地見效。