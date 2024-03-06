婦車禍送急診「4肢癱軟用腹式呼吸」　頸椎神經受損緊急手術

▲李建輝醫師表示，在急診室婦人除主述四肢癱軟無力，發現她一直在用腹式呼吸，令他警覺有可能是頸椎神經受損。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

72歲徐姓婦人日前車禍被送往花蓮慈濟醫院急診，神經外科部主任李建輝觀察到她僅能用腹式呼吸，加上手腳肌力僅剩二至三分，研判頸椎神經可能受損，進一步以磁振造影檢查確認是頸椎第四到六節之間的神經遭到骨刺壓迫，已造成脊髓損傷。經緊急以脊椎內固及融合微創手術治療，再經過中醫針灸和積極復健，病人於術後半個月即可下床，靠輔具行走，目前恢復良好。

李建輝表示，當時在急診看到婦人，除主述四肢癱軟無力，發現她一直在用腹式呼吸，無法自然呼吸，令他警覺有可能是頸椎神經受損，因為控制橫膈的神經就在頸椎附近，透過檢查果然是第四到六節的神經被壓迫，且能清楚看到她的骨刺壓迫已造成脊髓損傷，有癱瘓風險，須儘快手術清除和重建，提高恢復的可能性，隨即在隔天進行手術，清除突出的椎間盤後放入填充物，並用支架固定頸椎。

▲磁振造影檢查結果顯示，婦人頸椎第四到六節的神經被壓迫，且已造成脊髓損傷。

李建輝說：「治療過程除了癱瘓風險，最擔心的是患者萬一術後無法恢復自然呼吸，還可能需要氣切。」因此在病人術後並未立刻移除呼吸器，且留在加護病房觀察，直到可以完全自然呼吸，才轉到普通病房，接受針灸治療和復健。

病人的女兒說，當時她急切希望年邁的母親盡快轉出加護病房，幸有李醫師耐心解釋，了解到必須等到母親的呼吸功能恢復正常，才能拔管，以避免反覆插管造成更大的傷害，她很感恩李醫師的用心。

「花蓮慈院的醫療團隊是我的貴人！」徐姓婦人說，雖然出車禍後覺得四肢痛、麻、無力，但沒想到會這麼嚴重，聽到李醫師說是脊髓受傷，可能會癱瘓，非常難過和沮喪；幸好經過手術以及後續中西醫合療，讓她從只能臥床，到現在已經恢復到可以生活自理的程度。

▲以脊椎內固及融合微創手術，清除突出的椎間盤後放入填充物，並用支架固定頸椎。

病人的女兒也提到，一開始只是在鳳林當地醫院治療外傷，但因手腳無力轉到花蓮慈院檢查，把握黃金治療時間，最終四肢和呼吸功能都幸運康復。

李建輝主任指出，脊髓損傷比普通的神經壓迫還更嚴重，原本僅希望骨刺清除後能幫助病人找回上肢力量，沒想到居然可以恢復行走功能，治療成果讓團隊都感到十分驚喜！他也叮嚀病人在家仍須注意，預防跌倒，避免頸椎遭到撞擊，希望她持續復健，祝福她早日擺脫輔具，恢復行動自如的生活。

