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國際級「美妝專家」大Ｋ、戴維司　攜超殺優惠降臨東森Channel 5直播

國際級「美妝專家」大Ｋ、戴維司攜超殺優惠降臨東森Channel 5直播（圖／東森Channel 5提供）

▲東森直播Channel 5將重磅邀請大K與DAVIS戴維司兩位國際級美業大師到訪直播間，預計將釋出眾多優惠好康。（圖／東森Channel 5提供，以下同）

消費中心／綜合報導

女性強大的消費實力，對自己與生活關於「美麗」的堅持追求，使一年一度的38婦女節成為重大熱門節日，東森直播電商Channel 5鎖定這股關於「美」的契機，盛大推出「女王購物節」活動，除了熱門商品優惠、新舊會員回饋，今次更想帶給全天下女性「美麗」的觀念、知識與優質商品，重磅邀請兩位國際級的「美妝專家」大K與DAVIS戴維司兩位老師，親自蒞臨東森Channel 5直播間。

時尚造型美容專家大K老師，在美妝、時尚、醫美、造型16年資深經歷可說具國際級大師地位，除與包含香奈兒、蘭蔻、雅詩蘭黛、資生堂在內的國際精品展開美妝合作，更曾擔任LV、BURBERRY等國際時尚品牌服裝造型特邀講師，上遍各大知名美妝節目與媒體的大K老師，將於3/7晚間8點，於東森Channel 5「女王購物節」舉辦直播專場，屆時將帶來植村秀無極限超時輕粉底、3CE九宮格眼影盤、BLANCOW 粉色活力隔離棒等國際級彩妝品牌組合，教大家畫出女王般的絕美妝容，同時更預告將釋出國際品牌的難得優惠。

▲大Ｋ老師預告影片。

國際級「美妝專家」大Ｋ、戴維司攜超殺優惠降臨東森Channel 5直播（圖／東森Channel 5提供）

▲3/7晚上8點大K老師直播專場，將帶來包含BLANCOW 粉色活力隔離棒21g在內等眾多國際知名彩妝品牌下殺優惠。

緊接著東森直播Channel 5將再邀來「美妝療癒專家」DAVIS戴維司老師，以其專業國際心理醫學背景，獨創「美妝心理學」，幫無數女性打造獨一無二的女王風采，獨到專業更是眾多知名藝人與國際一線大品牌的御用美妝造型師，這位活躍於各大社群吸引破百萬粉絲追蹤的「百變戴維司」，將於3/12晚上8點現身，現場將帶來妍の初 金盞花葉黃素晶亮升級-PLUS限定版、Niebieta私密舒玫瑰液態膠囊等熱賣商品，讓女王們美麗又健康，同時將有神秘下殺優惠，令人期待萬分。

▲DAVIS戴維司老師預告影片。

國際級「美妝專家」大Ｋ、戴維司攜超殺優惠降臨東森Channel 5直播（圖／東森Channel 5提供）

▲3/12晚上8點將由DAVIS戴維司老師以他獨創的「美妝心理學」教大家追求專屬自己的彩妝風格，並帶來多款健康變美的優惠好物。

延續兩位國際級美妝專家的專業分享與加持，自3/1至3/31期間的東森直播Channel 5「女王購物節」活動，亦將持續推出各式會員優惠，包含首次於直播間單筆購物滿$399即現折80 E幣的「新客首購禮」、直播間單筆購物滿$1,688就送100 E幣的「女王下單禮」；此外消費累積滿額，再送包含知名品牌下午茶、冰鋒衣、冰鋒被及水純醇等多樣豪華贈禮、3月累積消費滿$30,000即可加入4月鑽石圈VIP專案，邀請各位女王一起掌握美麗關鍵。

見證國際級美麗專家的精采內容，掌握東森直播 Channel 5 《女王購物節》超殺好康與好物優惠，邀請您按讚、追蹤並隨時鎖定東森直播 Channel 5粉專：https://www.facebook.com/ehslivestreaming

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