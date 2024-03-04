妳就是女王！東森直播電商Channel 5「女王購物節」　狂撒超派福利

▲林襄、王思佳、購物專家孫沛近日與東森直播電商Channel 5粉絲共渡一年一度婦女節，現場不僅「襄」味四溢，端出的優惠福利更是香到不行。（圖／東森直播電商Channel 5提供，以下同）

消費中心／綜合報導

愛美是女人的天性，如今除了要美還要美的健康有質感，相準這股不可小覷的女性消費勢力，東森直播電商Channel 5隆重推出「女王購物節」活動，與全天下女性共度38婦女節，活動期間包含日安玩美、水純醇、嬌潤泉等多樣超熱門商品優惠好康，直播間更狂撒超殺優惠與會員回饋活動，就是要讓大家感受到「妳就是女王」的尊榮感。

女王購物節活動自3/1至3/31期間，推出購物優惠「新客首購禮」，首次於直播間單筆購物滿$399即現折80 E幣、「女王下單禮」直播間單筆購物滿$1,688就送100 E幣；此外消費累積滿額，再送包含知名品牌下午茶、冰鋒衣、冰鋒被及水純醇等多樣豪華贈禮、3月累積消費滿$30,000即可加入4月鑽石圈VIP專案，滿足各式消費習慣並對生活有堅持的女王們。

除了Ｅ幣回饋與消費優惠，本次女王購物節活動更是入手許多熱門商品的最佳時機，活動期間購買3盒水純醇，就送２盒日安玩美，下殺優惠價僅8,940元，再加碼送10% E幣；此外熱門商品當然少不了「女王的秘密武器」嬌潤泉，活動期間購買嬌潤泉任何商品，並加入Channel 5官方LINE好友，就可抽次拋5入1盒，當月消費累積滿3,000元及5,000元，再分別送次拋5入1盒及3盒，好康拿到手軟。

▲東森直播電商Channel 5「女王購物節」活動期間，有各式各樣的購物優惠與會員回饋，更有多樣豪禮拿到手軟。

▲啦啦隊女神林襄驚喜現身東森直播電商Channel 5「女王購物節」直播活動，現場加碼狂撒自己代言的吹風機與眾多好康福利。

女王購物節這檔超「香」優惠活動，近日更邀請到「啦啦隊女神」林襄突襲Channel 5直播間，為了歡慶婦女節，身為「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」代言人的林襄，現場霸氣宣告端出超派優惠，即刻起至3/８，原價3,980元「德國BENVOL高風速溫控負離子吹風機-全配組」破盤價，再下殺特價1,980元，更邀來「王美」王思佳加入正妹購物專家孫沛，三美同台有說有笑熱鬧不已，整個直播現場可說香氣四溢。

錯過前次直播的粉絲水水們也別擔心，林襄預計於3/16（六）及3/29（五）的20:00～21:30再度來訪，女王節活動期間，更有多位擅長「美」的專家們降臨Channel 5直播間，包含3/7將邀來多家醫療整形機構的美容顧問兼國際品牌指定造型專家：大Ｋ老師；3/12、3/13則是眾多知名藝人與國際品牌指定的御用美妝造型師：Davis戴維斯老師，這檔專屬女王們最「香」的優惠盛典，將陪伴大家度過最美最健康的三月。