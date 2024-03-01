女神主場來了！網購祭多重寵愛優惠　無痛下單美妝夯品、iPhone新機特惠組

▲網購平台女王節活動開跑，推出AI家電、美妝新品、iPhone新機特惠組等各項寵愛好康。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

一年一度3月國際婦女節即將到來，也造就一股「她經濟」商機，引領女性消費熱潮，逐漸成為網購活動主場，6大平台近期就有38女王節、女神節陸續開跑，針對美妝、保養、保健、3C、小家電等大打折扣價，下單還可搭配各式優惠疊加，不傷荷包就能輕鬆寵愛自己，想要囤貨或買齊願望清單的人，可以在電商第一季購物大節好好逛起來。

迎戰她商機，東森購物網ETmall在3月份強打「玩美女神節」，暢銷口碑M.A.C超持妝六色遮瑕盤全網最低價、安耐曬金鑽高效防曬露N 4X版買一送一，林襄推薦德國BENVOL高風速溫控負離子吹風機+Jo Malone香水，超值組狂省千元，精選女性愛用且必敗的美妝保健、3C家電、流行精品、寢具傢飾等好物，除了可划算入手，搭配訂單滿額抽300樂透金、會員日享6%回饋再抽E幣、以及全站累積消費滿額抽美腿舒揉按摩器等眾多優惠，再幫自己賺更多好康。

▲東森購物網ETmall在3月份主推「玩美女神節」。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物網則於3/1至3/7先祭「3.8女王節」暖身檔，除集結千大品牌夯品狂殺3折起，首發推「品類日」、「滿額送七大專櫃美妝及保健珍品」、「千元購物金寵粉加碼」三大好康，像是鎖定3/1爆殺3C日，秒殺神機Apple藍色iPhone 15 Pro殼貼充電組現省4,000元；3/2流行時尚日，MLB厚底老爹鞋、Kipling限定背包5折起；以及專櫃話題新品IPSA黑金水、追覓X30掃拖旗艦機、Oral-B微磁電動牙刷、台塑生醫益生菌囤貨組等夯品皆有限時特價，還有銀行回饋、送mo幣等活動，預估可望推升檔期買氣年增3成。

瞄準女性消費商機，PChome 24h購物「約會女神節」活動開跑，全場最低下殺38折，其中主打美妝保養、流行時尚、美型家電、日用母嬰、人氣美食等類別商品享滿額折扣，還有天天超強品類日輪番上陣；另觀察站上整體女性會員數，2023年占比約52%，相較2022年成長近4%，持續穩定增長之外，又以35～44歲占比最高，其次為45～54歲。

網購平台推出女神節檔期活動，女性消費族群又是買什麼居多，PChome 24h購物同步分析往年購物趨勢，舉凡卸妝、洗面乳、定裝噴霧、輕食料理、箱購零卡飲料、杯麵、氣泡水、高蛋白、夜酵素、膠原蛋白、魚油等皆頗受女性青睞，習慣囤貨美妝保養、食品、保健類型商品，顯示消耗型日用品為主要採購類型，加上近期時熱時冷氣溫，不論臉部和身材保養都得為換季做準備。

▲搶攻女性商機，「約會女神節」全場最低下殺38折。（圖／PChome 24h購物提供）

為讓各年齡層女性寵愛自己不手軟，蝦皮購物擴大優惠力道，攜手百大品牌祭6折新品優惠，KANGOL燙金LOGO皮配水桶包、點睛品編織五角星18K玫瑰金項鍊、科沃斯 X1S PRO PLUS 旗艦掃拖機器人等都有下殺，看好她經濟的強勁消費力，加碼「全站免運吃到飽」、「蝦幣33%回饋」，3/1直播日還將豪灑5張直播5折優惠券，3/2至3/3連續兩天於0點、12點及20點三大時段狂灑直播5折券。

Yahoo奇摩購物即日起至3/10全站3折起，理膚寶水明星商品B5全面修復霜升級版組合下殺3折、DR. WU超A醇煥顏緊緻精華霜祭出買一送一等優惠外，3/1至3/3首三日單日消費滿5千送500，最高回饋3,000購物金，3/8當日加碼3.8折券，3/8至3/10限時不限消費金額抽ALUXE鑽石項鍊。Yahoo奇摩拍賣也祭出萊爾富超商取貨運費件件折10元優惠活動、3/1至3/5全家便利商店取件運費折10元，還有機會享中杯熱美式。

樂天市場網羅各式寵愛女性商品，包含美妝保健、人氣美食、日用居家、香氛沙龍、美容家電、女裝精品、日本好物等，即日起推出「女神購物節」活動，最低3.3折起，品木宣言「靈芝水」2入千元有找，雅詩蘭黛「小棕瓶」及蘭蔻「小黑瓶」加大版特價不到6千元，一次入手兩款經典修護精華，下單大容量特惠組更划算，肌膚之鑰光采柔滑妝前乳霜下單現省1,200元。