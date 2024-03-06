半年首起！天氣變化大爆發禽流感　大城鄉土雞場撲殺9674隻　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大城鄉1場土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於今(6日)完成該土雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺9674隻土雞，這也是今年的第一起禽流感事件。

▲彰化大城鄉1處土雞場發生禽流感，撲殺9674隻土雞。（圖／動物防疫所提供，以下同）

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彰化縣自去年9月1日竹塘鄉發生1處鵪鶉場確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺6萬5524隻，之後動防所不斷的宣導要養禽場落實消毒強化防疫措施，至今經過半年時間，未再聽過有養禽場爆發禽流感，未料大城鄉這處土雞場近日因天氣溫差變化大，撲殺9674隻土雞。

▲彰化大城鄉1處土雞場發生禽流感撲殺9,674隻土雞。

動物防疫所提醒，近日天氣溫差變化大，易造成禽隻免疫力下降感染疫病，請養禽場及產銷業者仍應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動物防疫所呼籲，養禽場如有以下異常情況：(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全。

▲彰化大城鄉1處土雞場發生禽流感撲殺9,674隻土雞。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

▲動防所進行消毒。