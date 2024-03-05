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快訊／衛生局下令1296kg暫停出貨　維力發聲明「自我檢驗全合格」

記者唐詠絮／彰化報導

高雄衛生局追查含蘇丹色素之辣椒粉流向，查出彰化「維力」食品有520公斤，彰化衛生局前往現場稽查，經過比對，發現進貨之品項、效期批號、出貨日期與數量等不同，已令業者現場1,296公斤有疑慮半成品及成品，暫時停止使用及出貨，並全面進行抽驗，維力於下午4點在官網發3點聲明稿及檢驗證明，強調早在去年12月已進行檢驗，而且全部合格。

▲蘇丹紅事件，維力食品澄清。（圖／翻攝自維力食品官網）

▲維力食品大廠發聲明稿表示檢驗合格。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲彰化縣衛生局到維力食品廠稽查蘇丹紅。（圖／衛生局提供）

▲彰化縣衛生局到維力食品廠稽查蘇丹紅。（圖／衛生局提供）

彰化衛生局表示，有關高雄市政府衛生局公布津棧及佳廣中國大陸輸入之「辣椒粉」產品，檢出蘇丹色素三號，問題批號產品流入彰縣好品味生技食品股份有限公司、維力食品工業股份有限公司及億品香料有限公司等3家業者，本局於接獲通報第一時間已令業者暫停出貨並下架回收問題產品。

經衛生局稽查維力食品，該公司於112年12月間向海順國際食品有限公司進貨「辣椒粉(無照、低菌)(H)(有效日期2025.9.22)」120公斤，微量用於調味包及休閒食品之調味。

▲蘇丹紅事件，維力食品澄清。（圖／翻攝自維力食品官網）

▲蘇丹紅事件，維力食品澄清。（圖／翻攝自維力食品官網）

▲維力食品官網po出聲明稿及檢驗報告。（圖／翻攝自維力食品官網）

因稽查現場進貨之品項、效期批號、出貨日期與數量等均與高雄市政府衛生局提供之問題產品及流向資訊、以及進口商於食藥署「食品追溯追蹤管理系統」申報資料不一致，已函請該局釐清查證，為防堵有疑慮產品於供應鏈流通，維護民眾食品安全，本局已令業者現場1,296公斤有疑慮半成品及成品暫停使用及出貨，並全面進行抽驗。

▲蘇丹紅事件，維力食品澄清。（圖／翻攝自維力食品官網）

▲維力食品官網po出聲明稿。（圖／翻攝自維力食品官網）

維力食品今天下午發出以下3點聲明，

一、 本公司使用之辣椒粉雖與高雄市衛生局通知檢驗異常之辣椒粉為同一進口報單， 但報關單內有四種不同規格之辣椒原料，本公司向海順公司採購之低菌無輻照辣椒粉，進廠後依本公司流程即先送第三方公正單位(歐陸食品檢驗股份有限公司)進行蘇丹紅色素、 農藥殘留及重金屬等共八項檢測，檢測結果完全合格後才投入生產。

二、 本公司所使用的食品原物料均經嚴格把關，除遵照食品衛生法規執行廠商提供的合格資料外並自行送驗，取得檢驗合格報告後才投產使用。

三、 本公司去年12月15日首次採購海順公司之原料，12月18日送驗，12月25日取得測試合格結果。為慎重起見，後續將全面停用此廠商原料並配合相關衛生單位之調查與指示進行處置。

▲目測蘇丹紅與辣椒粉不同。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局教導民眾如何挑選辣椒粉。（圖／彰化縣衛生局提供）

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