　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老舊莒光號「一天連3故障」　台鐵：E500電力機車6月起汰換老車

▲▼ ▲▼莒光號,台鐵,羅東站,月台。（圖／記者季相儒攝） ettoday logo

▲老舊莒光號今天一天連3起故障，圖非事件列車。（示意圖／資料照片） 

記者李姿慧／台北報導

台鐵老舊車輛莒光號一天連三起接力故障，今(4日)中午一列516次莒光號車上ATP異常，列車延誤61分鐘；另2次莒光號環島列車也傳出保險絲燒損，列車延誤逾80分鐘；511次莒光號車下也疑遭異物撞擊停駛。台鐵表示，E500型新電力機車預計6月底投入營運，將可汰換牽引莒光號的老舊機車頭，減少故障延誤。

莒光號一天內連3起故障，台鐵一列516次莒光號今中午12時10分於永康=新市間，車上ATP發生異常，重開無效，列車延誤49分到嘉義站，經加掛前位機車後於下午1時51分晚61分開車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過莒光號故障不只這一起，一列2次莒光號環島列車行駛到壽豐站時，因客車用電保險絲燒損，全列車無空調，台鐵緊急調度並加掛前位機車替代供電，中午12時35分延誤80分開車。

此外，511次莒光號則疑似車下遭異物撞擊，導致該車停用，目前拉回樹林調車場檢查。

▲▼台鐵E500型電力機車今首度亮相，明年5月投入營運。（圖／台鐵）

▲台鐵E500型電力機車今年6月投入營運，可汰換莒光號老舊機車頭。（圖／台鐵）

台鐵表示，牽引莒光號的機車是非常老舊的GE機車，E500新電力機車投入營運後，將逐步汰除GE機車，目前車商已交3輛E500新電力機車正測試中，預計6月底可陸續投入營運；依原訂計畫，東芝今年會再交9輛機車，到今年年底時，台鐵至少會有12輛新機車。

ET快訊
重機網美遭7男性侵　嫌犯長相曝光
快訊／撿屍獲假釋卻翹課3次　法官開庭也被胡睿兒放鴿子
張洪量愛妻「換肝1年」惡化病逝　名醫陳肇隆曝極罕見原因
禾聯碩老董辭世　45歲兒蔡柏毅接任董座
丹丹漢堡價格調整　8款套餐降價
迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！粉絲爭相模仿　醫警告：易造成關節損傷
國民黨團國會改革五法今送出　「藐視國會罪」最重關3年
4月新電價全面漲！　 1500萬用戶受影響
蘇丹紅竄全台！林淑芬轟吳秀梅：沒能力、不適任

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波極冷空氣「跌破10度」！一圖看急墜驚人降溫　周四最濕冷

男長者逝世！衛生局長輓聯寫「淑慎流芳」　網轟：對死者大不敬

忍過坐月子！人妻頂臭頭「被5間美髮店打槍」哭了　一票人卻不挺

5年被學生揍3次　國小師仍堅持「融合教育」：相互理解更可貴

張洪量愛妻「換肝1年」惡化病逝　名醫陳肇隆曝極罕見原因

科大正妹打桌球「上下跳動」！網一看狂讚：很彈很跳

老公玩韓5天！孩突說「爸爸和阿姨一起睡」　理由震碎她三觀

「逼勒」！阿北派出所「抓褲襠」狂秀麥可舞步　網喊：原地出道

回飯店路程1公里　台南人想載他！曝「南北部1差異」全場有感

老舊莒光號「一天連3故障」　台鐵：E500電力機車6月起汰換老車

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

下波極冷空氣「跌破10度」！一圖看急墜驚人降溫　周四最濕冷

男長者逝世！衛生局長輓聯寫「淑慎流芳」　網轟：對死者大不敬

忍過坐月子！人妻頂臭頭「被5間美髮店打槍」哭了　一票人卻不挺

5年被學生揍3次　國小師仍堅持「融合教育」：相互理解更可貴

張洪量愛妻「換肝1年」惡化病逝　名醫陳肇隆曝極罕見原因

科大正妹打桌球「上下跳動」！網一看狂讚：很彈很跳

老公玩韓5天！孩突說「爸爸和阿姨一起睡」　理由震碎她三觀

「逼勒」！阿北派出所「抓褲襠」狂秀麥可舞步　網喊：原地出道

回飯店路程1公里　台南人想載他！曝「南北部1差異」全場有感

老舊莒光號「一天連3故障」　台鐵：E500電力機車6月起汰換老車

下波極冷空氣「跌破10度」！一圖看急墜驚人降溫　周四最濕冷

戴培峰2分砲及辛元旭3分彈　富邦6比2勝韓職SSG

陳建仁：持續強化社會安全網　預防家暴應加強性平教育

男長者逝世！衛生局長輓聯寫「淑慎流芳」　網轟：對死者大不敬

貓頭鷹福拉可撞窗驟逝　粉絲湧中央公園獻花懷念自由的靈魂

美國女走斑馬線「被公車撞倒拖行」部分癱瘓　陪審團判獲賠23億

濫用合作關係！南韓醫師「威脅藥商員工」參加抗議：不去就取消合作

初鹿警防搶演練逼真！持刀男被制伏民眾叫好

陸前防長李尚福不能參加兩會！官員證實：他已不是人大代表

一家四口搭機！男意外「受困廁所35分鐘」　空服員聯手破門畫面曝

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

《小學堂》小西瓜近況曝！網驚：變太漂亮

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

桃機等4小時航班取消　他崩潰：家人全在仙台

久久刷一次存摺！他看「存款破百萬」慌了

施暴特教生願向老師致歉！教育局：復學後將安排助理員入班協助

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

明回暖「周二熱如夏」　氣象署：周四迎冷氣團高溫剩15度

才叫爸媽688入場「台積電狂飆714」　全家嗨爆

優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰

麥當勞「薯條」改配方？釣一票員工揭原因

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

更多熱門

相關新聞

搶鐵飯碗變容易！台鐵公司首度招募「錄取率逾21%」

搶鐵飯碗變容易！台鐵公司首度招募「錄取率逾21%」

台鐵公司化後首次招考，將招募936人，7312人報名，2月18日已先辦理體能測驗，今天舉行筆試，到考率約8成，再扣除體測未通過，錄取率逾21%，遠高於以往鐵路特考的個位數。

傳台鐵撞到人是烏龍　高雄被鳴笛聲嚇到摔傷

傳台鐵撞到人是烏龍　高雄被鳴笛聲嚇到摔傷

台鐵傳死傷事故！行人侵入軌道遭撞　「鳳山-九曲堂」列車延誤

台鐵傳死傷事故！行人侵入軌道遭撞　「鳳山-九曲堂」列車延誤

入侵台鐵！今年才2個月「死傷事故增5成」　1場景讓司機員發毛

入侵台鐵！今年才2個月「死傷事故增5成」　1場景讓司機員發毛

71歲翁等火車回診　突落軌遭新自強號撞死

71歲翁等火車回診　突落軌遭新自強號撞死

關鍵字：

莒光號故障台鐵台鐵公司E500型電力機車

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面