老舊莒光號「一天連3故障」　台鐵：E500電力機車6月起汰換老車

▲老舊莒光號今天一天連3起故障，圖非事件列車。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

台鐵老舊車輛莒光號一天連三起接力故障，今(4日)中午一列516次莒光號車上ATP異常，列車延誤61分鐘；另2次莒光號環島列車也傳出保險絲燒損，列車延誤逾80分鐘；511次莒光號車下也疑遭異物撞擊停駛。台鐵表示，E500型新電力機車預計6月底投入營運，將可汰換牽引莒光號的老舊機車頭，減少故障延誤。

莒光號一天內連3起故障，台鐵一列516次莒光號今中午12時10分於永康=新市間，車上ATP發生異常，重開無效，列車延誤49分到嘉義站，經加掛前位機車後於下午1時51分晚61分開車。

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不過莒光號故障不只這一起，一列2次莒光號環島列車行駛到壽豐站時，因客車用電保險絲燒損，全列車無空調，台鐵緊急調度並加掛前位機車替代供電，中午12時35分延誤80分開車。

此外，511次莒光號則疑似車下遭異物撞擊，導致該車停用，目前拉回樹林調車場檢查。

▲台鐵E500型電力機車今年6月投入營運，可汰換莒光號老舊機車頭。（圖／台鐵）

台鐵表示，牽引莒光號的機車是非常老舊的GE機車，E500新電力機車投入營運後，將逐步汰除GE機車，目前車商已交3輛E500新電力機車正測試中，預計6月底可陸續投入營運；依原訂計畫，東芝今年會再交9輛機車，到今年年底時，台鐵至少會有12輛新機車。