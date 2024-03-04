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阿公上國道出事了！突右偏追撞　銀車旋轉噴內側道釀連環撞

記者高堂堯／南投報導

77歲李姓老翁3日開車行經國道3號南雲交流道北上匝道入口前，無故偏離原車道，追撞剛開上國道的自小客車，導致該車失控爆衝進內側車道，又被另一台自小客車二度追撞，造成後2車共3人受傷，詳細事故原因和肇事責任由警方調查釐清中。

▲廖姓男子駕駛的銀灰色轎車慘被2後車先後追撞，車體嚴重毀損、車上2人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲廖姓男子駕駛的銀灰色轎車慘被2後車先後追撞，車體嚴重毀損、車上2人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

有民眾剛好開車在遭2次追撞的自小客車後方，目擊整個過程，並將行車紀錄器畫面提供給國道警方並PO上臉書：從畫面看來，案發於昨天下午3時18分左右，銀灰色自小客車緩緩隨前車開上匝道，未料才剛過入口停止線不久，一台鐵灰色休旅車突然從左後方急速跨越槽化線、自後方猛撞銀灰車尾，隨後停在外線道上；銀灰車不堪撞擊，不但180度迴轉逆向、還朝內側車道橫移衝去，內線道另一台鐵灰色轎車閃避不及，又與銀灰車頭對撞，鐵灰車身2度彈跳、所幸未翻車，銀灰車也被撞得再原地轉了一圈半才停下，後車見狀紛紛減速閃避，過程相當駭人。

▲▼邱姓男子駕駛的轎車追撞廖男車輛後停於內側車道。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼邱姓男子駕駛的轎車追撞廖男車輛後停於內側車道，路面散滿車體零件碎片。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲3車於國道3號南雲交流道北上入口匝道附近發生追撞，造成3人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

國道八隊勤務指揮中心指出，昨日下午3時21分獲報國道3號北向249.7公里處有交通事故，隨即派遣巡邏車前往處理，並通知緩撞車至現場協助警戒；據調查，肇事的休旅車駕駛李姓男子已高齡77歲，當時原本行駛於中線車道，卻因不明原因偏移車道，跨越槽化線碰撞由南雲入口匝道駛入之廖姓男子駕駛車輛，該自小客車再失控逆向，碰撞行駛內側車道之邱姓男子駕駛車輛。

▲▼77歲李姓老翁開車行經國道3號，無故偏離原車道追撞前車，造成前車失控爆衝進內側車道、遭後車二度追撞。（圖／翻攝「爆料公社(官方粉專專屬)」臉書社團）

▲▼77歲李姓老翁開車行經國道3號，無故偏離原車道追撞前車，造成前車失控爆衝進內側車道、遭後車二度追撞。（圖／翻攝「爆料公社(官方粉專專屬)」臉書社團）

▲78歲李姓老翁開車行經國道3號，無故偏離原車道追撞前車，造成3車碰撞和3人受傷。（圖／翻攝「爆料公社(官方粉專專屬)」臉書社團）

▲78歲李姓老翁開車行經國道3號，無故偏離原車道追撞前車，造成3車碰撞和3人受傷。（圖／翻攝「爆料公社(官方粉專專屬)」臉書社團）

國道八隊表示，本起車禍造成廖男和其車上乘客，以及邱男等3人受傷，而3車駕駛均無酒駕情形，呼籲駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，且變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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