Meta體系深夜全掛了！館長陳之漢虧：用臉書都老人

▲Meta宇宙故障，許多用戶被強制登出。（圖／ETtoday）



記者朱祖儀／綜合報導

臉書母公司Meta旗下的FB、IG、Threads、messenger於5日深夜11時20分許無預警發生故障，經搶修2個多小時才全面恢復。對此，「館長」陳之漢就發文虧說，「用FB的都老人！」隨即引起許多人共鳴，「老人超認同！」「我也是老人了！整個超有感」。

臉書大當機恢復後，館長6日凌晨4時在臉書表示，「用FB的都老人，棺材裝的是死人，不是老人啦！」不少網友看到後相當有感，「老人表示認同！」「昨晚讓我體驗了什麼叫做中國人的網路」、「阿館跟我們一起變老人，我老人我驕傲」、「老人是不是半夜失眠睡不著」、「可以把祖克柏也裝進去嗎？」「我們都是老人」。

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臉書母公司Meta旗下的FB、IG、Threads、messenger於5日深夜11時20分許無預警發生故障，出現「連線階段已過期」、「無法重新整理動態」等通知，甚至許多用戶帳號全被登出，重新輸入正確的帳號密碼也無法登入，影響數十萬人。

大當機之後，臉書於6日凌晨0時20分左右率先復活，經過2個小時搶修，終於全部恢復正常。Meta發言人史東（Andy Stone）透過社群媒體X平台表示，「稍早一個技術問題導致人們使用我們的一些服務出現困難，我們已為所有受到影響的人解決這個問題」。