張亞中14字「哀悼」黃復興黨部　嗆朱立倫：中國魂、民族魂已不在

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫選後展開大規模黨務組織改造，國民黨特種黨部黃復興黨部將走入歷史，整併進地方黨部。孫文學校總校長張亞中指出，這是一個時代的逝去與國民黨路線的抉擇，它表示目前的國民黨中央決心甩開黃復興的象徵，孫亞中還以「炎黃子孫已成空，復興中華一場夢」等14字來形容這是黨中央對黃復興的最後告白，也是黨中央對黃復興的裁撤，與黃復興象徵的消失所表示的哀悼。

張亞中說，這是一個路線的抉擇，而不只是一個單位的裁撤與否，當黨中央已經鐵了心奉行「親美遠中」的路線時，便已經沒有黃復興存在的意義，黃復興的存在象徵著國民黨的中國魂、民族魂依舊存在，黃復興的裁撤意味著什麼，當然就清楚了。

張亞中批，當國民黨中央為前日本首相安倍晉三的死下半旗時，當黨中央執行親美遠中路線時，當黨中央破壞民主初選制度時，當黨中央廻避自己的民族認同時，當黨中央閃躲「九二共識」時，黃復興黨部領導卻沒有一聲抗辯，這樣的黃復興黨部其實也與死無異。

張亞中強調，不要簡單把黃復興的裁撤看成一種調整與改革，也不要只把黃復興的裁撤歸咎於老兵們對台灣社會的脫節，這是一個時代的逝去與國民黨路線的抉擇，它表示目前的國民黨中央決心甩開黃復興的象徵。