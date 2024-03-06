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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／砍黃復興增加黨魁掌控權　朱立倫直面選民變化現實

▲▼國民黨中央常會 朱立倫發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫大刀砍黃復興黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024年大選後國民黨主席朱立倫展開大規模黨務組織改造，大刀一揮，把素有國民黨「鐵票部隊」的黃復興黨部裁撤，併入一般黨部。縱觀過去，黃復興黨部向來組織動員凝聚力強，但卻也難脫綁架國民黨路線的事實，從去年大選就可看出國民黨黨員和支持者的結構性矛盾，年輕人好感度快速流失，讓國民黨難以擺脫老舊腐化的刻板印象，有感12年在野，若無破釜沉舟，中間選民也無法看見除了空喊「改革」之外的實質決心，因此朱立倫決心以轉型改造為名，杜絕「黨中有黨」。至於改革方案是否意在佈局2025主席改選，近朱人士表示，朱立倫尚未真正下定決心參選。

黃復興黨部最大的問題，除了成員平均年齡高，被視為是黨內守舊、老派勢力，不利國民黨改革，黨內人士透露，其實，其經費所費不貲才是最大重點。黃復興黨部主委薪資比照中央黨部1級主管，每月薪水7萬5000元，還有配車與司機，再加上區黨部人員數百人，每月支領「個人業務費用」，因此其整體費用支出，幾乎占黨中央每月人事及行政費的2成，約莫達5、6百萬元，但一般縣市黨部轄下的區級黨部主委，不但沒領錢，還得肩負籌措區黨部運作的經費。

不少黨內人士認為，國民黨已不是過去擁有黨產的政黨，黃復興黨部應該要共體時艱，但卻又忌憚黃復興黨部20萬黨員，占國民黨全體黨員近四分之一，在國民黨主席選舉，黃復興黨員票更是兵家必爭，意向動見觀瞻，總統大選時，候選人更是會頻頻與黃復興黨員互動，尋求支持。

朱立倫如今大刀闊斧，雖得面對巨大反彈壓力，卻也是不得不為的舉措，若不加速黨內軍系人馬新陳代謝，頻喊改革、年輕化，就都只會是虛有其表的口號。從2024總統大選數據來看，年輕選票流失成關注焦點，如何增加年輕族群認同成當務之急，否則將會離重返政權愈來愈遠，成為不可逆的趨勢。

不過，朱立倫揮刀黃復興，首當其衝的就是明年的黨主席選舉，如此傷筋動骨，即使不利連任也要做？據了解，黨內就有人曾問，「假設」2025朱要尋求連任，難道不擔心有影響？朱立倫的回答是「難道這樣就不改革了嗎？」對於黃復興轉型一事十分堅持，而最終方案，也經過與黃復興黨部主委季麟連共商後，終於達成共識。

未來，黨中央黃復興黨部將無主委一職，並轉型為「退役軍人委員會」，並交由組織發展委員會管轄，此舉形同弱化了黨內軍系勢力，反讓朱立倫對軍系的掌控度與影響力在實質上增加了，因此，這項組織變革，不管是否為布局參選2025黨主席之戰，長遠而言，對於國民黨必定是加分的。

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