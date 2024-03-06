朱立倫砍黃復興黨部　「軍系」議員應曉薇：即使整併也永不凋零

▲應曉薇。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫選後展開大規模黨務組織改造，國民黨特種黨部「黃復興黨部」將整合進地方黨部，此外還要重新調整青年組織，新增「青年數位部」，最快今（6日）就會送交中常會通過。身為黃復興黨部的台北市議員應曉薇6日也發出公開信，表示即使整合至地方黨部，「黃復興永不凋零」。

身為黃復興黨部萬華支部常委的應曉薇，6日發出給黃復興黨部的公開信，表示聽聞中央黨部將把黃復興黨部裁併為一般黨部，自己能感受先進們的沮喪與憤怒，先是向黨員報告3月24日小組長研習會議如期舉行。

應曉薇提及，特別要向各位先進說明，台北市黃國樑黨部各區主任皆為榮譽職，每月僅請領杯水車薪近萬元，照顧榮民、榮眷無微不至，認真努力有目共睹，「在此特別時期，我們更應感謝他們長期以來的付出。」

應曉薇指出，黃復興黨部是先進們犧牲奉獻灌溉而成，「黃復興」的精神就是團結一心，為了「黃復興」的永續存亡，身為「國軍克難英雄」的女兒，她承諾未來會一肩承擔中正、萬華繼續照顧榮民、榮眷的責任，懇請大家化悲憤為力量，「國民黨特種黨部黃復興黨部永遠不會走入歷史，即使整合至地方黨部，黃復興永不凋零。」