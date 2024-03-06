掛號費多少合理？一票人力挺「至少這金額」：老人補助也拿掉

▲掛號費掀起調漲潮。（示意圖／記者洪巧藍攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人出國就醫後，才知道台灣醫療的好！一名網友也好奇拋問，「診所掛號費應漲到多少才合理？」文章引發PTT炸鍋討論，有鄉民直言「名醫收到10000元一樣客滿」，更力挺使用者付費「一年內累進制可防範濫用」；一票人還喊出收費「500元，可杜絕一些小病就診的人」。

一名網友日前就在PTT發起「診所掛號費應漲到多少才合理？」的話題，他說，因為醫生快活不下去，診所掛號費應漲到多少，才是合理？有這方面的八卦嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友紛紛熱議，「廢掉健保，1000元起跳」、「應該診所500元、區域醫院1000元、醫學中心1500元」、「醫院才要漲價吧，護理師薪水根本可憐」、「500-800元可以改時段預約制，不要讓我等到天荒地老的話，更貴都行」、「名醫收到10000元一樣客滿」。

留言串中，一票人認為掛號費調到500元最合理，「經濟這麼好，至少要500元吧」、「科診所，因為幾乎純靠健保診察費人頭累積，有些都漲到500-600元了」、「500元，可杜絕一些小病就診的」、「應該漲到掛號500元一次且不分年紀，免得老人無聊當逛街，每年看幾十～上百次門診」、「500元吧，老人補助也要拿掉」、「水電保修都要500-800元，看醫生至少要一樣500元」、「健保費砍半，掛號費500元看越多次越貴」。

還有人主張，「使用者付費，採記點制」、「一年內累進制可防範濫用」、「請改使用者付費，需要自己去保險，謝謝」。

事實上，以往掛號費超過150元，醫療機構需要和衛生局報備後才能漲價，不過衛生福利部5日證實，已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。

對此，基層醫療協會理事長林應然直呼是，「遲來的正義」；新光醫院副院長洪子仁則回應，在經營成本考量下「一定會漲」，預計上半年從現行180元調漲至200元。

另據衛生局統計，近來陸續有診所調漲掛號費用，主要掛號費調整區間約在200元至300元間，收費最高的則是台北禾馨集團的特別門診2500元。