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掛號費無上限？衛福部強調「取消單一標準」　各縣市仍可自訂

▲▼衛福部醫事司科長江適宇說明醫療院所掛號費用問題。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部醫事司科長江適宇說明醫療院所掛號費用問題。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部宣布停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，等同於取消醫療機構掛號費上限，要漲掛號費不用再經地方衛生局審查，但引發民間團體憂心不當收費影響民眾就醫權益。衛福部醫事司表示，僅是取消用「單一掛號費金額標準」去約束全國醫事機構，各地方衛生局仍可依照轄區內狀況訂定備查標準。

根據衛生署99年公告，以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局備查後才能調漲，衛生福利部昨日證實，已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。衛福部醫事司司長劉越萍昨說明，掛號費用屬於行政費用，停止適用是避免超過參考範圍上限的「備查」變成「實質審查」，但是要求醫療院所要將掛號費收費金額揭示於機構明顯處。

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衛福部醫事司科長江適宇今日受訪表示，這個公告已經有將近15年時間，如果用單一標準去約束全國醫事機構，已經不太符合現況，會造成醫療機構營運上的困難，尤其專案備查各地衛生局執行作業時標準不一致，若出現「實質審查」恐有適法性疑慮，才取消單一掛號費額的規定。

至於是否會造成民眾就醫權益受損，衛福部關注重點是有無將掛號費資訊公開揭露，個別醫療機構要在診所醫院明顯位置公布掛號費價格，讓就醫民眾知道要付出多少掛號費。

▲▼健保費 醫藥、掛號費增加 掛號批價 看病 醫院 醫學中心。（圖／記者屠惠剛攝）

▲以後醫療機構掛號費不用受衛生局審查，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

江適宇指出，公告第3點有提到，地方衛生局仍然可以針對轄區醫療機構，請他們將掛號費調整情況呈報到衛生局，讓衛生局知道；也可以維持現在的作法，重點在於讓價格用適當方式公開，讓民眾瞭解。

「衛生局本於權責，會為縣民、市民做出最好的方式。」江適宇進一步解釋，雖然沒有全國統一標準，但是地方衛生局可以考慮各自城鄉差距、就醫狀況後訂定新的備查標準，甚至不定標準全數要求備查。而新制實施之後，衛福部會請衛生局瞭解，實際轄內醫療機構收費情形。

外界憂心費用可能會有調漲、不適當的地方，江適宇強調，我們會請衛生局去瞭解轄區內醫療院所，是否有漲價不合理的地方或者多數醫療機構聯合調漲，公平交易委員會也有關注這個議題，衛福部這邊會配合公平會來瞭解。另外如果是醫療資源缺乏地區，會加強去掌握情況。

江適宇也提到，單一醫療機構會考慮自己成本，還有所在地區醫療服務內容，原則上來說因為有城鄉差距問題，單一醫療機構會先去看同業之間的調漲情況去判斷，不一定會有大規模調漲，實務上來說比較少見，但也強調，如果有類似情況發生衛福部一定會處理，但是方式、作法，還要進一步討論。

▲▼衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費之参考範圍」。（圖／讀者提供）

▲衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。（圖／讀者提供）

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