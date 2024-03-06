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社會 社會焦點 保障人權

醫院組長脫褲露鳥問「用嘴還是手」　女助理為轉正職隱忍終崩潰

▲桃園市陳姓男子於2020年9月間在龜山區搭乘公車，卻趁公車上僅1名女高中生在旁，竟趁機脫褲露鳥套弄，嚇壞女高中山報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市內湖區某醫院驚傳性騷，企劃管理組李姓組長長期對約聘研究助理言語、肢體騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

任職北市內湖區某醫院的企劃管理組李姓組長，在辦公室內向約聘研究助理稱「我有辦法幫妳轉正職」，接著拉下褲頭拉鍊、內褲，裸露其生殖器說問「要用嘴還是手來試試」，屢遭騷擾的助理為爭取轉正機會，長期選擇隱忍，但李男行徑卻越來越誇張，讓她決定報警提告。士林地院審結，依利用權勢猥褻罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

47歲李男於2022年某日晚間，在企管室組長辦公室內，利用其組長身分，及其也參與企管室職務代理職缺徵選面試的權勢機會，藉口指導研究助理小君（化名）考試方向，告知小君轉正好處，並宣稱自己有辦法幫忙轉正職，同時詢問對方要怎麼回報。

豈料，李男越聊話題越歪，開始談論其生殖器外觀、大小等腥羶話題，接著緩緩拉下褲頭拉鍊及內褲，裸露其生殖器給小君看，並對小君說： 「可以用嘴或用手來試試看」。

小君為保有工作，爭取轉正職機會，長期選擇隱忍，但沒想到李男卻誇張到露生殖器，讓她再也忍不住，決定報警提告。

警詢、偵查時，李男坦承有約小君談論準備職代考試問題，進而將話題導向腥羶，並裸露生殖器，問小君「要摸一下嗎」；更有證人指出，小君多次告訴他自己被性騷擾，甚至壓力大到去看心理醫生。

檢警據小君指證、且醫院回函表示，李男與小君是有長官、部屬關係，李男確實也有參與「雇二等企劃推廣員」（職務代理職缺）徵選，對考試結果有影響力，依強制猥褻罪起訴。

法院審酌李男對受自己監督的小君猥褻，所為實值非難，考量犯後已坦承犯行，並與小君和解成立、賠償等，自陳教育碩士畢業，已婚、育有2未成年子女，職業為醫院行政人員、月收入3萬餘元等，依對受監督之人利用權勢猥褻罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年、緩刑期間付保護管束。

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