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告別交友軟體！透過「City Couple活動交友聯誼」與最純粹的愛情相遇

▲▼交友,聯誼,交友軟體,單身,社交,City Couple。（圖／City Couple提供）

▲City Couple透過舉辦有趣活動，吸引想認真交友的單身男女參加，主打先從朋友開始、感覺對了再戀愛！

圖、文／City Couple提供

單身上班族要如何突破社交圈、認識新對象？大概是透過交友軟體付費聯誼吧！但交友軟體詐騙多，而傳統聯誼又很目的導向，都是以條件來找適婚對象，單純交友有這麼難嗎？

City Couple懂大家的心聲，所以透過舉辦有趣活動，吸引想認真交友的單身男女參加，先從朋友開始、感覺對了再戀愛～

不用再當主揪，每月超過10場主題活動，飛行傘、溯溪、桌遊...就怕你沒空來玩！
當朋友們忙著工作戀愛的時候都變得超難約，而且也很難認識新對象。現在只要加入City Couple，每個月空下幾天休假時間、報名參加活動，就有機會認識新朋友囉！

每月活動不重複，戶外與室內主題活動自由選，豐富下班後的生活！
喜歡體驗冒險刺激的極限運動，或在大自然放鬆身心靈嗎？那City Couple的「戶外主題活動」一定能讓你收穫滿滿！不用擔心活動地點太過郊區，所有活動一律在市區集合、專車接送，在夏天盡情享受溯溪、飛行傘、SUP，在冬天體驗滑雪、射箭、騎馬，各式精彩活動等你來揮灑熱血！

▲▼交友,聯誼,交友軟體,單身,社交,City Couple。（圖／City Couple提供）

不喜歡曬太陽、喜歡靜態活動嗎？那你可以選擇「室內主題活動」，甜點烘培、桌遊、密室逃脱等，輕鬆拓展個人興趣！而City Couple最獨特的地方，就是能在活動氛圍下自然認識新朋友，比起交友軟體中的虛擬互動，感覺更真實純粹！

▲▼交友,聯誼,交友軟體,單身,社交,City Couple。（圖／City Couple提供）

多樣化一對一主題約會、大數據配對理想型，誠心獻上絕無搶手的真人配對服務
透過活動相遇的對象，屬於感覺對了就在一起，而對於理想伴侶有明確想法，或個性內向的朋友，比起參加活動更適合一對一約會！City Couple的配對服務，仍希望讓大家能輕鬆相處，以咖啡輕食、KTV歡唱、遊戲室等多元主題，讓你和女伴同樂，在自然氣氛中熟悉彼此，如果不擅長與女生相處也別擔心，戀愛專員會手把手幫助你和女伴自然互動、展現最好的一面！

▲▼交友,聯誼,交友軟體,單身,社交,City Couple。（圖／City Couple提供）

City Couple神隊友，助你輕鬆擴大交友圈，與理想型相遇！
跳脫普遍交友框架，面對面接觸、在舒服氣氛下交友，是City Couple的宗旨，透過活動讓大家像參加校園社團般，自然認識新朋友，擺脫交友軟體的空虛冰冷，透過有溫度的互動，展開一段美好的緣分！

▲▼交友,聯誼,交友軟體,單身,社交,City Couple。（圖／City Couple提供）

並且戀愛諮詢專員會擔任你的神隊友，提供約會建議、幫你和心儀女孩進一步牽線、安排一對一約會，也不用擔心要負擔高昂費用，我們會依據不同需求提供彈性報價，讓大家在City Couple能玩得快樂、輕鬆交友！

每月精彩豐富活動 >> 查看更多
更多City Couple介紹 >> 點此觀看

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關鍵字：

交友聯誼交友軟體單身社交City Couple

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