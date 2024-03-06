畜牧惡臭暗夜擾民 屏縣環保局：如有偷排繞流將重罰絕不寬怠

▲屏東縣環保局強加強稽查異味力道 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局近期由局長、副局長、技正及相關業務科科長分組分隊帶領稽查人員前往轄內各處稽查與輔導，目前已全面啟動夜鷹早鳥及稽查無假期專案，統計自今年農曆春節至3月初，已出動134人次、稽查219家畜牧場、採樣40點次，共計查獲27家畜牧業涉及違規情節並依法告發要求業者限期改善，以減少民眾反映畜牧場臭異味問題。

環保局執行這項專案會搭配定期與不定期強化畜牧業巡查作業，近日加強執法力道，採科技天眼、人眼搭配，全面執行稽查任務，針對屏東市、里港鄉、九如鄉、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉、萬丹鄉、竹田鄉、萬巒鄉及潮州鎮等10鄉鎮重點地區排水沿岸畜牧業利用清晨及半夜時間執行一波專案稽查，其中在還有循線查獲有畜牧場未透過原本核准之放流口排出廢水，涉嫌繞流排放，屬重大違規依法予以重罰。

稽查人員如現場查獲畜牧場周界有臭異味情事，會立即採樣並送交異味官能實驗室進行分析，如檢測結果超過排放標準將依違反空氣污染防制法規定告發處分，最低裁罰金額為10萬元；而畜牧場放流水水色不佳，也會立即採樣送驗，如檢測結果超過排放標準將依違反水污染防治法裁處6,000元以上60萬元以下罰鍰。

環保局已持續針對畜牧場密集鄉鎮地區進行專案查核，並整合現有民間守望相助隊巡查通報機制，公私協力一同守護環境，也透過輔導、稽查、取締等方式，強化監督管理畜牧業落實廢污水處理設施操作。

環保局表示，畜牧場臭味是可以改善及防範的，像是透過場區內定期噴灑藥劑中和禽畜糞尿臭味，抑或是利用圍網直接阻斷異味排出，都是相當簡易且易管理的防範作為，呼籲民眾若發現不肖業者有污染環境行為，請主動提供相關事證撥打公害陳情專線7351928檢舉，共同打擊污染犯罪，維護本縣優質生活環境品質。