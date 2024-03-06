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立委逼問「桃機大塞機」懲處名單　交長：1個月內檢討處理

▲▼桃機跑道維修大塞「機上苦等110分鐘」　Kevin：說好的第三航站呢。（圖／桃機提供）

▲桃機南跑道歲修，2天造成500航班延誤。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃機南跑道3月3日起進行歲修，雖調整工序提早19小時開放南跑道，但2天內造成500班延誤，立委今(6日)在立法院交通委員會質詢逼問負責及懲處層級，交通部長王國材表示，行政檢討報告預計1個月內處理，裡面可能會有懲處。

立委何欣純表示，桃機南跑道歲修造成很多民眾不便，班機在天空盤旋好幾圈、滑行道變停機場，有飛機空中盤旋更繞了6圈，機場不只塞飛機，還塞了滿滿的旅客，衍生很多問題，影響國際觀光客印象，讓人納悶，聽說部長知道後震怒，南跑道就可以恢復，為何沒有震怒之前，放著擺爛，一句話震怒後馬上就可以解決，疫情前也有跑道歲修經驗，3月3日當天698班次起降，桃機還有預報系統，跑道可以容納多少，都是可以預期的，之前協調會到底在開甚麼。

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立委游顥則質疑許多班機在空中長時間盤旋，是不是會有發生空難可能，這件事誰是罪魁禍首，誰要負行政責任，懲處層級到哪裡？

交通部長王國材答詢表示，桃機第二天就完整掌握狀況並改善，但確實不應該發生，交通部航政司對這件事的行政檢討會簽上來，將等檢討報告出來，會在一個月內會處理，裡面可能會有懲處，將等檢討報告送上來後再來處理。不過王國材表示，這件事應該要檢討，但也不能用3日這一天來否定桃機所有的努力。

▲▼交通部長王國材(左)、桃機董事長楊偉甫(右)。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材(左)、桃機董事長楊偉甫(右)。（圖／記者李姿慧攝）

至於立委質疑可能有空難風險，王國材表示，不會讓它發生，班機有喊MAYDAY緊急狀況，會讓它降落。

王國材坦言，這件事情桃機的警覺心和重視度不夠，這次維修16處，過去歲修時間比較短，這次比較長，但這不是理由，再困難都要預先準備和討論，桃機是從營運角色來通知，消費者完全不知道，飛航公告2月21日才公告，3月3日歲修，航空公司來不及應變，應該早點通知，譬如去年底就要把飛航公告發出。

王國材指出，這次公告通報時間太短，當天近7百架飛機起降，桃機必須檢討要分散，另外乘客事前不知道這件事很嚴重。

王國材說，理論上當天不應該有698班，航空公司應該要調配，已要求未來要3個月前公告，要求航空公司當天調整班機起降。

桃機董事長楊偉甫表示，今年桃機北跑道原訂下半年歲修，目前正在檢討系統性問題和改善措施，新制度出來開始執行，才會來訂定北跑道歲修計畫，避免類似情況再發生。

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