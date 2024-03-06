桃機南跑道歲修「500航班大亂延誤」　交長公開向國人道歉

▲桃園機場南跑道歲修造成500航班延誤。（圖／桃機公司）

記者李姿慧／台北報導

桃機南跑道3月3日起進行歲修，原定維修54小時，未料造成航班延誤超乎預期，民怨炸鍋，桃機調整工序緊急提早19小時開放南跑道，預估2天內造成500班延誤，交通部長王國材今(6日)在立法院交通委員會也為此對國人公開道歉。

立委李昆澤今在立法院交通委員會質詢時表示，桃機南跑道歲修，造成大量旅客權益受損，旅客在機場徬徨無助、憤怒、錯愕，整個機場公司螺絲掉滿地。

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李昆澤質疑，桃機南跑道歲修流程，從去年11月開始規劃，到今年2月都有相關聯席討論，對象包括航空公司、聯席會、航空公司業者和飛航管制單位，直到今年2月21日才發布飛航公告，3月3日開始歲修，僅間隔11天，這有很大瑕疵，對旅客權益踐踏到這個程度，是否賠償，交通部長和桃機董事長應該道歉。

李昆澤批評，這件事情部長督導不周，未來如果再有混亂狀況，機場公司董事長和總經理都要下台，讓旅客在機場等待，有的等超過2到3個小時以上，轉機班機都亂掉，對國門形象衝擊非常大。

▲交通部長王國材(左)、桃機董事長楊偉甫(右)。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材答詢時也公開致歉，王國材表示，針對3月3日這一件事，對國人感到非常抱歉，這次南跑道歲修時間比較長，已經恢復到疫情後航班，桃機已經檢討過，會請他們未來按照檢討流程處理。

王國材指出，雖然桃機公司去年11月開始討論南跑道歲修，但2月21日發布飛航公告，是不是包括航空公司或民眾都了解，仍待精進，經後來檢討，發布飛航公告應該3月前，各國飛機到我國飛航情報區，航管沒有管制，就是全部飛進來，在空中盤旋比較危險，未來類似歲修，請班機晚點起飛到台灣飛航情報區。