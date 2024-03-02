交往1天約國中妹公園廁所激戰！回家秒提分手　19歲渣男慘了

▲新北吳姓男子將交往1天的國中妹帶入公園廁所激戰，回家秒提分手。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／新北報導

新北19歲吳姓男子用交友軟體認識國中少女小雅(化名)，兩人交往後的隔天，吳男就帶她到公園廁所激戰，完事後又一同在公園長椅上抽事後菸，不料吳男當天回家後立即提出分手，全案被小雅家人發現，將吳男告上法院，法官審酌吳男和小雅調解成功，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處5月徒刑。緩刑5年。可上訴。

判決指出，吳男在交友軟體「探探」認識少女小雅，兩人在去年3月22日成為男女朋友。吳男明知小雅未滿16歲，仍在交往隔日下午約她在公園見面，並在無障礙廁所內與她激戰，回家後卻立馬對小雅提出分手。小雅擔心懷孕，將此事告訴姑姑，姑姑連忙帶小雅到醫院驗傷，並提告吳男強制性交。

不過檢方認為，小雅在警詢時表示，兩人在公園廁所完事後，她還帶吳男到超商買菸，兩人坐在公園長椅上抽菸，並沒有一般人遭侵害後，想遠離對方的情形，強制性交證據不足，而吳也和小雅調解成功，承諾會賠償。

法官審理認為，吳男無前科，且對於和未成年少女性交的犯行也已知悔悟，應無再犯之虞，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處5月徒刑。緩刑5年。可上訴。