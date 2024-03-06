高虹安涉貪案開庭！四叉貓拿旁聽證燦笑「當然要來看一下」　

記者劉人豪／台北報導



新竹市長高虹安被控擔任立委時詐領立法院公費助理補助費，台北地院今（6）日開庭勘驗筆錄的錄音錄影光碟。日前在臉書發文稱搶到旁聽登記的網紅「四叉貓」（劉宇）也到場，並稱「因為關心這個歷史事件，所以當然要來看一下」。

▲高虹安案今開庭，網紅「四叉貓」（劉宇）搶到旁聽證到場。（圖／記者宋良義攝）

高虹安被指控在擔任立委期間詐領立法院公費助理補助費，涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌，預定2024年3月到5月密集審理。高虹安律師團日前聲請勘驗同案其他被告助理在北檢偵辦時的應訊光碟，主因是閱卷後赫然發現有16分鐘的偵訊過程被中斷錄音錄影，這個情形沒呈現在筆錄上，她和律師認為偵訊時沒有全程錄音錄影，已違反《刑事訴訟法》保障權益的規定。

檢方則反對辯護律師團所提勘驗計畫，認為將延滯訴訟逾2年半、審完要3年，建議直接訊問證人釋疑。律師團則主張，應查明偵訊為何中斷錄音錄影16分鐘，且有數十分鐘證詞沒記載於筆錄？法官諭知律師團重提勘驗計畫，讓檢、辯雙方勘驗錄音錄影光碟。

四叉貓2月時曾於臉書發文，預告高虹安在3月至5月間共有12場開庭場次，並表明自己已經搶到2場旁聽，今早他也出現在台北地方法院；四叉貓指出，第一次拿到旁聽證相當開心，「因為關心這個歷史事件，所以當然要來看一下。」