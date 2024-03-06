撇坑富商！酒國昆凌：想甩封號重新做人　曝他「見1照片就爆炸」

記者許權毅／台中報導

有「酒國昆凌、小昆凌」封號的張女，先前被控詐騙一名富商千萬，與對方和解獲判緩刑2年，如今又被台商「保羅」指控詐騙數十萬。張女今日受訪強調，雙方是正常交往，在網站上是希望尋求結婚異性，但對方卻因為自己沒自我介紹是「小昆凌」，就認為自己是詐騙，另一方面，對方也是因為看到手機一張照片就「爆炸」。

▲酒國昆凌今日召開記者會，委屈地說想甩開封號，否則男生一聽到就認為是詐騙。（圖／記者許權毅攝，下同）



張女反駁詐騙富商一說，並且說雙方是在「我愛紅娘網」上認識，是希望尋求結婚對象，沒有要包養。但2人交往數個月，對方只因為自己沒有透露身分是「小昆凌」就爆炸。

張女語帶委屈地說，這是一輩子抹不掉的痕跡（意指涉詐一事），我只希望大家不要聽到「小昆凌」，就覺得是詐騙，我們也想好好重新做人，但人家就聽到「小昆凌」，覺得10句話裡面11句是假的。

張女也說，跟保羅交往過程都很好，但他看到一個手機就發瘋。話還沒說完，律師就跳出來幫忙說：「2人交往過程都是真誠相待，但男女朋友之間看到一些訊息，造成不愉快都是自然的情況，內容都是私領域，不方便跟社會大眾透露太多。」張女則默默說，就是看到手機上面有照片存檔。

張女也表示，這兩天看到報導，覺得自己被網路霸凌，都不敢走出家門，就是一直哭，所有男生知道我是小昆凌就覺得是詐騙。張女也透露，最近都在做網拍，沒有從事八大或是保養品行業。