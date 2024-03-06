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奪命直播！網紅表演拖拉機特技「翹孤輪」　瞬間爆頭夾死

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、X）

▲ 翹孤輪是德斯瓦爾的拿手特技，未料這次發生意外。（圖／翻攝自IG、X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度一名百萬YouTuber日前開直播表演拖拉機特技，未料機身突然解體對折，當場重壓在他身上，導致他被活活夾死，得年僅22歲。

根據《太陽報》，22歲特技系網紅德斯瓦爾（Nishu Deshwal）擁有逾155萬粉絲，日前直播表演拿手的拖拉機特技時卻發生意外。友人拍攝的畫面中可見，他在沙坑表演「翹孤輪」招數，讓機身和地面呈90度垂直，未料半邊機身突然傾斜，當場壓在他身上。

德斯瓦爾瞬間夾在兩邊機身之間，因龐大重量被壓到屍首分離，當場死亡，僅一隻手露在外面，令現場目睹經過的友人嚇得驚聲尖叫，且當時還有成千上萬網友在看直播。

這起事件上月28日發生於哈里亞納邦Panipa地區，突如其來的噩耗令德斯瓦爾的親友悲痛不已。他和愛妻結婚1年半，育有一個6個月大的兒子，經營社群媒體3年來，在IG擁有逾130萬粉絲，YouTube頻道也有逾155萬人訂閱。

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