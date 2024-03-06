酒國昆凌否認坑富商！小商人不忍開嗆「欠掀底」　網洗版卡位

▲酒國昆凌今召開記者會，委屈表明想甩開封號。（圖／記者許權毅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「酒國昆凌」台中市張姓女子被指控涉詐台商保羅，繼昨日放鳥記者會，今日她終於完妝現身，強調雙方是正常交往，只因自己未透露身分，男方才會抓狂。對此，網紅「小商人」忍不住開嗆，直指女方在他們這行黑到不行，「欠掀底吧！」

「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」稍早在臉書發文，吐槽「那個啥小酒國昆凌本來就是個詐騙慣犯，在我們這行黑到不行。新手被他騙是真的不意外，還能出來開記者會？欠掀底吧。」

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對此，大票網友湧入留言區卡位，洗版直呼「可以放鳥記者就知道多雷了」、「可以掀了」、「卡一位」、「全台灣我只服小商人」、「卡個後續」、「大哥準備出手了」、「爆米花準備好了」、「我板凳先放這」。

▲大票吃瓜網友喊卡位。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

拉回這場記者會，張女反駁詐騙富商一說，表示雙方是在「我愛紅娘網」上認識，她希望尋求結婚對象，並沒有要包養，結果兩人交往數月後，對方只因為自己沒有透露身分是「小昆凌」就爆炸。

張女委屈表示，「這是一輩子抹不掉的痕跡（意指涉詐一事），我只希望大家不要聽到『小昆凌』就覺得是詐騙，我們也想好好重新做人，但人家就聽到『小昆凌』，覺得10句話裡面11句是假的。」