金門陸漁船翻覆之爭「國安團隊要加油」　林濁水嘆：遇事幾乎成危機

▲海巡署與陸方代表團協商沒結果。（圖／記者林名揚翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸漁船因非法越界遭追緝，在金門翻覆釀2死，引發兩岸關係緊張。前立委林濁水指出，國安遇事模糊，甚至慌亂，對的事、大的事、小的事，甚至沒事，幾乎都成為危機事例，「國安團隊加油了」。

林濁水指出，從2022中共飛彈飛越外太空、中共民間無人機擾金門、延長兵役青年上戰場；2016太平島護漁；2019陳同佳事件；到現在的金門大陸三無船翻覆，國安團隊遇事幾乎成為危機事例，應該要加油。

大陸一艘快艇因非法闖入金門禁限制海域，對方拒檢並蛇行逃逸，最終2漁工溺斃。海巡署與陸方代表團金門協商至今，屢傳破局，而5日泉州台辦副主任李朝暉表示，由於等不到道歉，決定返回大陸，「衍生的後果由民進黨當局負責！」

對此，海巡署回應，自2月14日案發之後，就秉持人道精神積極協助家屬完成招魂、頭七法會等後事，並在法律規範下，盡力滿足家屬需求，以及提供具體撫慰方案，期給予最實質的協助及保障。

海巡署指出，期間歷經數次協商，但陸方堅持提出「不符合我方法律制度」的要求，使雙方無法達成共識，我方非常遺憾。我方持續保持最大誠意與開放態度，期待能早日化解歧見，共同解決問題。