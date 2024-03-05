談判破裂陸方家屬返國　海巡署登船再送慰問金「遭二次拒絕」

記者林名揚、劉人豪／金門報導

中國大陸漁船在金門翻覆2死，海巡署跟大陸方面代表協商至今無果，海巡第九巡防署金馬澎分署長陳泗川本今（5）日打算送每人10萬人民幣慰問金，共20萬人民幣（約新台幣88萬元），但遭到家屬拒絕，之後海巡署於陸方家屬團搭船返國時，再度登船送慰問金，但遭家屬二度拒收。

▲海巡署登船想要送88萬慰問金，再度被家屬拒絕。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

陸籍漁船翻覆2死案，陸方、海巡兩邊經過15次協商皆破局，泉州台辦副主任李朝暉，帶領死者家屬等代表團人員，於中午12時30分抵達殯葬所祭拜，陳泗川得知也親自到場，本打算送慰問金20萬人民幣（約新台幣88萬元），但遭到家屬拒絕。

李朝暉並表示，由於等不到道歉，決定返回大陸，「衍生的後果由民進黨當局負責」對此，陳泗川則表示，「賠償跟撫慰金沒有關聯，純粹就是一個關心」，目前與陸方還保有聯繫管道，主要希望協商的門不會被關起來。

▲海巡署給1人10萬人民幣，2人共20萬人民幣 。（圖／記者林名揚翻攝）

而祭拜結束後，陸方人員與家屬於下午2時搭船從小三通返回大陸，而海巡署也再度登船，表達致送慰問金的意願，不過仍遭家屬拒收。至於下次協商的日期為何，海巡署則未說明。