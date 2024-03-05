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社會 社會焦點 保障人權

軍紀敗壞！情報員瞎掰情報撈千萬　男中校出庭上演諜對諜躲媒體

記者黃宥寧／台北報導

士大夫無恥是為國恥！軍情局上校蘇永玲及中校蘇薪名，聯手捏造3件大陸情報，詐領「情協獎金」及工作費等千萬元，一審被依貪污等罪判蘇女7年、蘇男6年，不法所得1099萬5669元沒收；檢方槓上開花追出蘇男以類似手法，夥同女上校江芳瑜、男中校徐之心，詐領業務獎金，今（5日）法院首開庭，徐男庭後與媒體玩起諜對諜躲避拍攝。

貪字毀榮譽！中校蘇薪名擁資訊專長，績效亮眼，引許多同事關注，更是長官眼中的紅人，豈料他卻從2018年起至2023年間，提報梁方、陳姓、林姓等虛假的陸方情資詐領獎金，更私下傳授「作弊撇步」給其他情報人員，惡劣的是，上校蘇永玲卻從中護航，2人將國庫當個人小金庫般任意使用，5年間詐領逾千萬元工作經費與布建獎金。

▲▼ 蘇薪名 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲軍情局中校蘇薪名（紅圈）。（圖／記者黃宥寧攝）

2月一審法院認蘇永玲任職的情報單位專責大陸地區情報工作的組織佈建及情蒐，但蘇薪名負責的單位並非對應大陸，故認蘇男並沒有利用職務上機會詐欺取財，而是與蘇女另成立共犯關係，且2人擔任軍職長達20多年，受國家栽培，卻利用情報工作難以監督或很難查核的特性，捏造假情資訛詐國庫財務，不但犯下重罪，也損及國家安全及民心士氣、敗壞軍紀、戕害軍譽，行為非常不應該。

合議庭審酌2人犯後自動繳交全部所得財物，最終知錯認罪，同時考量除本案外暫時沒有犯罪紀錄，依軍人共同犯利用職務機會詐取財物罪等罪，處蘇女7年徒刑，褫奪公權6年，繳回85萬945元沒收；蘇男6年徒刑，褫奪公權5年，繳回1014萬4724元沒收。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲中校徐之心出庭上演諜對諜躲記者。（圖／記者黃宥寧攝）

經檢方溯源追查，發現蘇薪名另與女上校江芳瑜以類手法共同詐領約1000萬，又與男中校徐之心共詐領140萬元；蘇自己則於2018年至19年間獨自詐領約190萬元及美金10萬元，且透過人頭帳戶洗錢，3人遭起訴。

3人遭起訴部分，今（5日）士院首開庭，基於國家機密仍採不公開審理，庭後徐男為躲避媒體，在法院內上演「諜對諜」戲碼，企圖躲避媒體拍攝，最後從管制門偷偷離開。

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