　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為陸艇案激辯！沈伯洋用兩點嗆黃國昌　藍委反擊：故意混淆視聽

▲▼立院法會-立委吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

▲立委吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

針對陸船越界事件，民眾黨立法院黨團提案成立調閱專案小組，被民進黨立委吳思瑤質疑違反大法官釋字729解釋，民眾黨則反嗆吳「法學常識不及格」，但立委沈伯洋則提出兩點反擊說「叫我們多讀法律，你們可能笑先學看月曆」。對此，國民黨立委吳宗憲則嗆，「讀書人該有讀書人的風骨啦」，不知道這位專家是釋字內容沒看清楚，還是故意不看清楚想混淆視聽。

對於黃國昌嗆吳思瑤法學常識完全不及格；沈伯洋拋出兩點反擊，第一、釋字729號明白規定，偵查中的卷證，立法院不能調閱，「民眾黨說，說不能調閱，又不代表不能成立調閱小組，完全就是在玩文字遊戲」；另，民眾黨提出，2013年民進黨也有提案成立調閱小組，但2013年還沒有釋字729號，「叫我們多讀法律？但你們可能要先學會看月曆」。

吳宗憲則嗆，據聞今天有位立委兼法學專家，針對金門撞船事件，指證歷歷地表示，「釋字729號明白規定，偵查中的卷證，立法院不能調閱。所以立法院不能成立調閱專案小組......」。他心中對此不免納悶，不知道這位專家是釋字內容沒看清楚，還是故意不看清楚想混淆視聽，竟然稱依據該號釋字，立法院不能成立調閱小組。

吳宗憲說明，釋字585號解釋就說明了立法院調查權的行使方式，得要求與調查事項相關的人民或政府人員提供必要的協助，若有違反調查義務將科處罰鍰並施以合理的強制手段；而釋字729號解釋乃是補充說明，立法院不能對司法機關調閱偵查中的卷宗。兩者間不只並無衝突，更具有補充關係，也對立法院的調閱權有作出明確的解釋，還請那些有心人士切勿以偏概全，貽笑大方。

吳宗憲進一步指出，釋字729號是告訴你偵查卷宗以外的資料，原則上立法委員是可以調閱，但這位委員竟然不當解釋成，因為釋字729號所以不能成立調閱專案小組。「好吧，立場放在是非之前，這實在不太好」。

最後，吳宗憲諷刺說，以下貼心補充釋字說明，以免有些人的臉不明所以的繼續啪啪響，釋字585號「…立法院調查權行使之方式，並不以要求有關機關就立法院行使職權所涉及事項提供參考資料或向有關機關調閱文件原本之文件調閱權為限，必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍內，施以合理之強制手段」；釋字729號：「...對於偵查中之案件，基於權力分立與制衡原則及憲法保障檢察機關獨立行使職權，立法院不得向檢察機關調閱相關卷證。」

ET快訊
等紅燈睡著！沒踩煞車　害騎士輾斃
「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨
搭高鐵「為何選擇商務車廂？」　網列2原因：你坐看看
快訊／逃回台灣30萬交保被撤　北院今晚緊急重開聲押庭
快訊／周思潔「正面趴地骨折」要申訴　台中市府回應了
趙小僑靠YT養活全家！ 劉亮佐認資金燒光
Uber Eats大當機！補償「限時折扣碼」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為陸艇案激辯！沈伯洋用兩點嗆黃國昌　藍委反擊：故意混淆視聽

賴清德內閣名單見光死？　民進黨：純然臆測

質詢監督NCC火藥味濃　羅智強酸陳建仁：你乾脆加入威權國民黨

快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽　國防部：全程掌握

這2天送到政院！瘦肉精專家會議結論簽辦中　陳建仁：盼本周說明

已婚女上校遭國安局少將強吻　國防部還原：將提供當事人必要協助

揭穿黃國昌「先學看月曆」盲點　沈伯洋：建議成立作秀小組

質詢問「陸配是否增健保支出」薛瑞元這樣問　藍委嗆：你來當立委？

藍推藐視國會罪　綠委指好萊塢看太多：第一個要擔心的就是盧秀燕

愛沙尼亞國會訪團來了　民進黨關注數位治理、假訊息

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

貪玩姪女擺弄湯匙不吃飯　被舅罵大哭→緊閉雙眼

為陸艇案激辯！沈伯洋用兩點嗆黃國昌　藍委反擊：故意混淆視聽

賴清德內閣名單見光死？　民進黨：純然臆測

質詢監督NCC火藥味濃　羅智強酸陳建仁：你乾脆加入威權國民黨

快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽　國防部：全程掌握

這2天送到政院！瘦肉精專家會議結論簽辦中　陳建仁：盼本周說明

已婚女上校遭國安局少將強吻　國防部還原：將提供當事人必要協助

揭穿黃國昌「先學看月曆」盲點　沈伯洋：建議成立作秀小組

質詢問「陸配是否增健保支出」薛瑞元這樣問　藍委嗆：你來當立委？

藍推藐視國會罪　綠委指好萊塢看太多：第一個要擔心的就是盧秀燕

愛沙尼亞國會訪團來了　民進黨關注數位治理、假訊息

地方創生學校桃園移地交流　體驗多元文化激盪創意思維

才剛花4000萬！鬼鬼爆有意買第五間房　鬆口斷食60小時真正原因

為陸艇案激辯！沈伯洋用兩點嗆黃國昌　藍委反擊：故意混淆視聽

非法幫劉亞仁注射牛奶針！　醫師遭求刑2年喊冤：劉亞仁問題最大

快訊／涉槍殺「少爺」逃回台交保被撤　北院今晚緊急重開聲押庭

Model Y新對手！Rivian「入門電動休旅」3／7亮相、售價更便宜

袁艾菲消失螢光幕2年不擔心！先環遊歐洲再說「我已經凍胚了」

就業率逾9成5　桃園照顧服務員專班「即日起受理報名」

賴清德內閣名單見光死？　民進黨：純然臆測

快訊／藝人周思潔「正面趴地骨折」要申訴　台中市府回應了

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

快訊／數位身分證賠償2.8億全民埋單　林右昌：已是最好結果

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

陳建仁、高金素梅激辯缺電到關mic　韓國瑜起身打圓場都擋不住

國安局長震怒嚴查「攏係假」　只因2當事人身分敏感

桃園機場大塞機！趙少康：未來6年是常態

公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬

陸方撂話「民進黨負責」離金！海巡署回應

賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

黃捷收恐嚇信　冒名檢察長「給800萬否則變死屍」

少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

王國材提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點

更多熱門

相關新聞

民眾黨團轟綠執政：司改「永遠研議中」

民眾黨團轟綠執政：司改「永遠研議中」

面對民進黨推司法改革「永遠研議中」，達官顯貴涉及關說、棄保潛逃猶如家常便飯，司改不能再等，民眾黨立院黨團5日召開司法改革2.0記者會，宣示將提出第二波立法，包含《妨害司法公正罪》、《不法關說罪》以及《棄保潛逃罪》，要讓高官權貴在犯罪後無法再靠人脈關說、棄保規避刑責，落實真正的司法正義。

綠黨團批藍白國會改革違憲　將提對案「更全面、進步、合理可行」

綠黨團批藍白國會改革違憲　將提對案「更全面、進步、合理可行」

藍提總統國情報告常態化　白也有版本

藍提總統國情報告常態化　白也有版本

管碧玲、海巡署說法不一　黃嗆離譜

管碧玲、海巡署說法不一　黃嗆離譜

黃國昌批「法學常識不及格」　綠委拿大法官釋字酸：康乃爾法學博士？

黃國昌批「法學常識不及格」　綠委拿大法官釋字酸：康乃爾法學博士？

關鍵字：

陸艇案沈伯洋黃國昌吳宗憲

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

台灣又有大陸品牌新車現身測試

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面