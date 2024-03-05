被爆性侵女演員「你沒反抗阿」！黃健瑋怒告妨害名譽　今出庭了

▲黃健瑋捲入#me too風波、遭控性侵，因此提告Mia妨害名譽，今北檢傳喚出庭說明。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台劇《人選之人》演員黃健瑋2023年6月演藝圈爆發#me too風暴時被點名，遭女演員Mia具名控訴2006年合作拍戲時，趁她吃藥睡著後性侵得逞；對此黃健瑋夫妻極力否認，黃因提告Mia妨害名譽。台北地檢署今(5日)下午傳喚黃健瑋出庭說明，訊後請回。

女演員Mia指控，2006年與黃健瑋合作拍戲，劇組搭乘火車南下一路拍攝，最後在台東過夜，發完餐費各自解散之後，她回到房間準備休息，沒多久黃健瑋敲房門，說劇組有人約唱歌，Mia說等等就要吃藥睡覺，然後關上門，洗澡、翻劇本，吃完藥之後躺在床上。接下來是隔天清晨醒來，卻發現身上什麼都沒穿。

Mia表示，當下第一個想到的人就是黃健瑋，事後她還趁空檔詢問黃「是不是來過我房間？有沒有發生關係？」黃健瑋當場大方承認，還說「「你怎麼都不叫？其他女生都叫得很大聲」，「而且你沒反抗啊」等語。

針對Mia指控，黃健瑋夫妻極力否認，強調從未做出違反意願、或乘機性交等違法行為，表示若Mia自認遭到侵犯，尊重她尋求司法途徑提告的權力，一定會配合司法機關調查，而不是透過社群媒體散播、浪費社會資源，黃健瑋並對Mia提出妨害名譽告訴。

台北地檢署2023年11月7日傳喚Mia出庭，希望能提供當時服用的藥物證明或相關對話紀錄，還原當年事發經過；Mia開庭前夜還一度情緒潰堤、嘔吐痛哭。今(5日)北檢傳喚黃健瑋到案說明，訊後請回；黃健瑋也十分低調，並未對此多做回應。

▼北檢去年11月傳喚Mia出庭說明。（圖／記者劉昌松攝）