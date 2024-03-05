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新北營造商騎車遭輾頭慘死！　砂石車駕駛「未讓直行車」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

新北八里區林姓營造商，騎車行經中山路三段與砂石車擦撞，被輾爆頭顱，當場死亡，其家屬傷悲不已，事後追查肇事的劉男過去有毒品前科，懷疑此次也有毒駕嫌疑，經檢警檢驗鑑定後，確定劉未服用酒精、毒品，仍依法將他起訴。士林地院今（5日）宣判，依過失致死罪，處有期徒刑1年。

該死亡事件發生於去年6月23日，端午連假第2天，35歲劉姓男子駕駛砂石車，沿中山路3段往五股台64線方向行駛，往五股方向路燈396007號處變換車道時，直接撞上前方林姓騎士，林人車倒地秒遭砂石車右側車輪輾壓，頸椎以上嚴重破裂扭曲，所戴的半罩式安全帽破裂變形，死狀相當悽慘。

▲▼ 八里死亡車禍，被害家屬懷疑肇事者有毒駕可能 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲劉姓男子駕駛砂石車擦撞林姓騎士，林人車倒地後頭遭輾過身亡。（資料圖／記者戴上容翻攝）

死者家屬案發後，從各地奔往八里收屍，見到親人死狀悽慘都相當悲痛，事後也在臉書發文，希望能找到行車紀錄器還原當下情況，除此之外，被害者家屬也發現，肇事的劉姓司機過去有毒品前科，目前尚在保釋期間，懷疑這次也涉毒駕，於是申請尿液檢驗，希望能為親人討公道。

警詢、偵查時，劉同意接受採集其毛髮進行毒品鑑定，檢驗項目安非他命、甲基安非他命、MDA、MDMA、MDEA，均未檢出，且酒測值0，故認車禍時，有不能安全駕駛情形，依過失致死罪起訴。

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