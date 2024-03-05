與日協會交流食農教育！日本中央編預算推廣　徐榛蔚：有遠見

▲花蓮縣長徐榛蔚率各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化花蓮縣在食農教育領域的國際合作，縣長徐榛蔚4日特別帶領農業處、教育處與花蓮縣各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會，共建食農教育橋樑。

早在台灣食農教育法正式通過立法前，花蓮縣政府於2022年2月即率先辦理全台首次且最大規模的花蓮食農博覽會，2023年花蓮延續豐碩的食農教育成果，同時接軌國際，與日本Kids Kitchen協會、中法比瑞文化經濟協會簽署合作備忘錄，將花蓮好山好水好食推向國際，讓世界食農進入花蓮。

▲▼雙方分享推動食農教育的成果與經驗。

花蓮縣長徐榛蔚表示，推廣食農教育已是全球教育趨勢，花蓮縣依山傍海的地理環境，以及縣內有機栽培種植面積居全台之冠，提供食農、食魚教育完善的環境。我們致力於永續發展，而食農教育正是永續發展目標的一環。去年與中法比瑞文化經濟協會、日本KIDS KITCHEN協會正式簽署MOU合作備忘錄，期盼透過這次深化交流，共同學習、分享在食農教育方面的心得與成果，同時為今年度的食農教育博覽會做準備。

徐榛蔚感佩日本對於食農教育的推動，她談到，由國家公部門編列預算，從中央到地方再到學校再到家庭，是非常有遠見和系統的支持食育教育，除了重視五感體驗也尊重生命，因為了解從產地到餐桌的過程，所以更加珍惜每種食材，抱著感恩的心飲用。

徐榛蔚也說，近年來文化的交流，有很多的農友進到校園內介紹農特產品，結合地產地銷地用的觀念，很開心食育理念能在校園中實踐，在學校建立小小的農園，讓學生體驗從產地到餐桌的過程，也感謝民間NGO團體的發起，讓政府能夠重視，公私協力共同推廣食農教育，促進永續生活發展。

▲▼雙方互贈紀念品品。

縣長徐榛蔚亦邀請教育處代理處長翁書敏，報告食農教育在花蓮縣126所高中及國中小學內持續推動的成果，並期待這場跨國的食農教育合作交流，為花蓮縣注入更多國際化的元素，推廣友善土地環境、發展創新食農經濟模式，共同提升花蓮縣推動食農教育的國際能見度。

花蓮縣不僅是台灣的有機首都，食農教育的推動在縣長徐榛蔚重視環境永續、農友權益、學童健康和縣民福利的施政方向下，位居全台的領導地位。雖然花蓮縣的財政資源不如西部縣市充裕，徐榛蔚仍以有限的縣府資源，全力支持食農教育，在台灣從2021年開辦的食育力城市大調查，花蓮縣連續三年榮登排行榜總冠軍，再再顯示花蓮的食農不僅是教育，更實踐在每一個人的生活當中。

日本KIDS KITCHEN協會會長井出道雄親自與會，並由副會長阪本佳奈等人分享辦理內容、活動經驗以及講師培育方法等多元內容，透過深入了解協會在食農教育領域的卓越實踐，同時探討日本食育基本法等法規的適用，進一步拓展對於國際食農教育的視野。

