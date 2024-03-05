　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

與日協會交流食農教育！日本中央編預算推廣　徐榛蔚：有遠見

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚率各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化花蓮縣在食農教育領域的國際合作，縣長徐榛蔚4日特別帶領農業處、教育處與花蓮縣各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會，共建食農教育橋樑。

早在台灣食農教育法正式通過立法前，花蓮縣政府於2022年2月即率先辦理全台首次且最大規模的花蓮食農博覽會，2023年花蓮延續豐碩的食農教育成果，同時接軌國際，與日本Kids Kitchen協會、中法比瑞文化經濟協會簽署合作備忘錄，將花蓮好山好水好食推向國際，讓世界食農進入花蓮。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▼雙方分享推動食農教育的成果與經驗。

花蓮縣長徐榛蔚表示，推廣食農教育已是全球教育趨勢，花蓮縣依山傍海的地理環境，以及縣內有機栽培種植面積居全台之冠，提供食農、食魚教育完善的環境。我們致力於永續發展，而食農教育正是永續發展目標的一環。去年與中法比瑞文化經濟協會、日本KIDS KITCHEN協會正式簽署MOU合作備忘錄，期盼透過這次深化交流，共同學習、分享在食農教育方面的心得與成果，同時為今年度的食農教育博覽會做準備。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感佩日本對於食農教育的推動，她談到，由國家公部門編列預算，從中央到地方再到學校再到家庭，是非常有遠見和系統的支持食育教育，除了重視五感體驗也尊重生命，因為了解從產地到餐桌的過程，所以更加珍惜每種食材，抱著感恩的心飲用。

徐榛蔚也說，近年來文化的交流，有很多的農友進到校園內介紹農特產品，結合地產地銷地用的觀念，很開心食育理念能在校園中實踐，在學校建立小小的農園，讓學生體驗從產地到餐桌的過程，也感謝民間NGO團體的發起，讓政府能夠重視，公私協力共同推廣食農教育，促進永續生活發展。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼雙方互贈紀念品品。

縣長徐榛蔚亦邀請教育處代理處長翁書敏，報告食農教育在花蓮縣126所高中及國中小學內持續推動的成果，並期待這場跨國的食農教育合作交流，為花蓮縣注入更多國際化的元素，推廣友善土地環境、發展創新食農經濟模式，共同提升花蓮縣推動食農教育的國際能見度。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率各級農會代表參訪推動兒童食農教育的領航者─日本KIDS KITCHEN協會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣不僅是台灣的有機首都，食農教育的推動在縣長徐榛蔚重視環境永續、農友權益、學童健康和縣民福利的施政方向下，位居全台的領導地位。雖然花蓮縣的財政資源不如西部縣市充裕，徐榛蔚仍以有限的縣府資源，全力支持食農教育，在台灣從2021年開辦的食育力城市大調查，花蓮縣連續三年榮登排行榜總冠軍，再再顯示花蓮的食農不僅是教育，更實踐在每一個人的生活當中。

日本KIDS KITCHEN協會會長井出道雄親自與會，並由副會長阪本佳奈等人分享辦理內容、活動經驗以及講師培育方法等多元內容，透過深入了解協會在食農教育領域的卓越實踐，同時探討日本食育基本法等法規的適用，進一步拓展對於國際食農教育的視野。
 

ET快訊
6藝人「通告費排行」出爐！小優價碼輸她…當場崩潰槓上
明道狂被誇《周處》演真好　尷尬求助阮經天：怎麼辦？
快訊／大魯閣股東會紀念品出爐！
北捷男狂射不明液體　短裙黑絲妹慘被噴
快訊／國1機場系統高架火燒車！自小客成火球　傷況不明
明晚變天！　極冷空氣「暴力降溫18度」
快訊／本土麻疹擴大！又增2人確診　接觸地點曝
快訊／新冠增70死！　1歲、6歲女童死亡
快訊／海巡送88萬當場遭拒　陸方離台：後果由民進黨負責！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市府扶植文創展成果　廢玻璃再生藝品展即起登場

為新創發展添助力　竹市府推「劇本導引設計思考工作坊」

消防有愛熱血相挺　攜手台電屏東營業處捐血做公益

與日協會交流食農教育！日本中央編預算推廣　徐榛蔚：有遠見

花蓮學生初領身分證開跑囉！戶政到校服務　5國中600學生受惠

恆春玉荷包不開花果農心淌血　立委盼農業部放寬救濟標準

新北情侶桃園求職碰壁深夜流落街頭　警載往火車站助返家

南投疫後推國際教育觀光　新加坡朝陽學校來台參訪

「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕

南投信義鄉新建貓頭鷹送子平台　懸空40米供百人環覽土虱灣

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

竹市府扶植文創展成果　廢玻璃再生藝品展即起登場

為新創發展添助力　竹市府推「劇本導引設計思考工作坊」

消防有愛熱血相挺　攜手台電屏東營業處捐血做公益

與日協會交流食農教育！日本中央編預算推廣　徐榛蔚：有遠見

花蓮學生初領身分證開跑囉！戶政到校服務　5國中600學生受惠

恆春玉荷包不開花果農心淌血　立委盼農業部放寬救濟標準

新北情侶桃園求職碰壁深夜流落街頭　警載往火車站助返家

南投疫後推國際教育觀光　新加坡朝陽學校來台參訪

「2024桃園燈會」閉幕　吸引165萬人潮圓滿落幕

南投信義鄉新建貓頭鷹送子平台　懸空40米供百人環覽土虱灣

唐振剛15歲離家出走「斷聯家人5年半」！　自爆闖蕩演藝圈3年0收入

國防部近5年移送48件逃兵案　檢察總長：發佈通緝+專人辦理

竹市府扶植文創展成果　廢玻璃再生藝品展即起登場

千呼萬喚！3億神曲樂團LANY「3度來台」高雄開唱

穿金戴銀！巴黎「紋身天文館」評比　陳韋佐勇奪兩大獎

邱國正談軍中兩性平權議題　告誡男軍官「不要自以為潘安」

虎斑貓「肚破大洞」虛弱蹲路邊　貓村管理員研判：遭堅硬垃圾劃傷

是德點名今年四大科技趨勢　AI、量子技術、元宇宙、6G引領業界

棒協青少棒捕手強化訓練營　3年已有百位年輕捕手參與　

西蒙斯再度化身痛痛人！　左腿痠痛變舊傷復發主因曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

跑趴阿嬤與兒鬧彆扭　溜出門狂歡：不想回家

開南大學兒童課後照服員訓練班　招生

上緯集團營運總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊　新建辦公廳舍開工

新北情侶求職碰壁流落街頭　警載往火車站助返家

世界蘭展貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

慶祝台灣燈會台南美食券限量加碼送！

台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

2024桃園燈會吸引165萬人

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

更多熱門

相關新聞

日本哈密瓜檢出「禁用農藥」

日本哈密瓜檢出「禁用農藥」

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中有一件來自日本靜岡的「鮮密瓜（哈密瓜）」被檢出不得使用的農藥「撲滅松」，總計18公斤全數退運或銷毀。食藥署副署長林金富指出，輸入違規業者「千和水果有限公司」列100%逐批查驗。

台積電征日　前閣揆點出3關鍵翻轉失落30年

台積電征日　前閣揆點出3關鍵翻轉失落30年

岸田文雄4／11赴美發表「國會演說」！

岸田文雄4／11赴美發表「國會演說」！

台東縣府赴東京辦商談媒合會　帶領業者開拓日本商機

台東縣府赴東京辦商談媒合會　帶領業者開拓日本商機

找裝潢「整面頂天衣櫃20萬」！內行曝1招：省一半

找裝潢「整面頂天衣櫃20萬」！內行曝1招：省一半

關鍵字：

日本KIDS KITCHEN協會交流食農教育預算推廣遠見

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面