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東京也有天上聖母！　徐榛蔚率團日本參展...首站參拜媽祖廟

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團赴日本東京參展，首站先到當地媽祖廟參拜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團赴日本東京參展，首站先到當地媽祖廟參拜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東京食品展（Foodex Japan 2024）花蓮館5日於日本東京都江東區的東京國際展室場盛大開展，花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊及花蓮縣各級農會總幹事，3日訪日行程首站前往參拜東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待，詳細講解了媽祖廟的建立過程，帶領團員們參拜，展現深厚的信仰文化交流意義，並祈求花蓮縣運昌隆、五穀豐收、國泰民安。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團赴日本東京參展，首站先到當地媽祖廟參拜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，信仰對於人心的安定具有不可忽視的作用，並以百年前日本移民花蓮，建立吉安慶修院為例，與東京媽祖廟相同的是，信仰的力量，對於那些移居海外、在異地尋求發展的人來說更是如此。讚許詹董事長透過信仰對於在日華人安定人心、互相關懷協助的貢獻，通過此次參訪，不僅能夠讓團員們更加了解在日本的台灣宗教文化發展，也是一次促進台日文化交流和理解的良機。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團赴日本東京參展，首站先到當地媽祖廟參拜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

詹德薰董事長則分享建立東京媽祖廟的緣分，也為了讓遠離家鄉的台灣人有一個精神的寄託，透過媽祖這個共同的信仰，聚集台灣人的力量，互相支持，在異國他鄉也能感受到家的溫暖。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團赴日本東京參展，首站先到當地媽祖廟參拜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

東京媽祖廟董事長（左）親自接待，詳細講解了媽祖廟的建立過程。

這次參訪不僅加深了參訪團對日本台灣人發展現況的理解，也強化了花蓮與日本之間的友好關係。徐榛蔚期盼未來能有更多這樣的交流機會，以及做為台灣人在日本發展的堅實基礎，連結世界走向國際。

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