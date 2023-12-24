流量王法藏和尚跨年開講　DJ電音、動漫配樂開場狂吸粉

▲楠西萬佛寺開著「信仰善良列車」，即日起～2024/1/2舉辦2024台北市政府跨年活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

歲末年終迎接嶄新一年，楠西萬佛寺為全民祈福，開著由佛弟子與新銳藝術家林辰勳老師打造的裝置藝術展車「信仰善良列車」，來到青年人聚集熱鬧的信義區香堤大道，即日起～2024/1/2舉辦2024台北市政府跨年活動，傾聽年青人的心聲，流量王楠西萬佛寺住持法藏和尚更在現場直播開示問事，現場玩起「佛問你答」，傳達善良的力量，吸引大批人潮超吸粉！

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▲｢敲響平安鐘｣拿春聯許願活動是現場最受歡迎的活動之一。

▲流量王楠西萬佛寺住持法藏和尚更在現場直播開示問事。

▲現場玩起「佛問你答」，傳達善良的力量，吸引大批人潮！

跨年來到信義區也能祈求好運點亮未來！只要到楠西萬佛寺的「信仰善良列車」，即可參加｢敲響平安鐘｣、解謎因等一系列好運活動，其中｢敲響平安鐘｣拿春聯許願活動是現場最受歡迎的活動之一，藉由佛菩薩加持，敲響心中的願望，已送出萬份結緣春聯，楠西萬佛寺住持法藏和尚說「現代的社會很少聽到年青人的聲音，這次來到年青人聚集地，直接傾聽他們的心聲，用音樂、敲平安鐘、解謎因、佛問你答等方式，與年青人零距離接觸」，即使面對民眾問感情困境，法藏和尚也能以睿智和慈悲示現出路。

▲民眾對現場的DJ電音、動漫配樂現場演奏開場很有興趣。

活動現場人潮滿滿，民眾對現場的DJ電音、動漫配樂現場演奏開場很有興趣，吸引年青人們圍繞在「信仰善良列車」旁拿起手機與和尚互動，即日起～2024/1/2的週六、日都可參與現場佛問你答的活動，即可獲得紅包，預計將送出超過千個紅包，其中10元紅包的價值最高，可獲得萬佛寺點光明燈機會，此外，猜迷因也可以獲得免費點光明燈的機會，在萬佛寺大廳佛菩薩前點燈，願望有神佛照看備感獲得無限力量吸引民眾踴躍參與，截至目前已送出千盞光明燈。

▲裝置藝術展車上滿載故宮國寶復刻文創-經中之王法華經。

▲現場有萬佛好香與在地小農文創商品僧伽林果乾及萬佛蜜等好物。

▲六牙白象裝置藝術最為特別。

裝置藝術展車上更滿載故宮國寶復刻文創-經中之王法華經、萬佛好香與在地小農文創商品僧伽林果乾及萬佛蜜、還有即將推出的六牙白象裝置藝術，其中六牙白象裝置藝術最為特別，楠西萬佛寺住持法藏和尚說「普賢菩薩的坐騎就是六牙白象，這次將坐騎做成Q版小夜燈，讓這次的跨年活動多了可愛的元素，而法華經更是經中之王，這部經講述祈求世界和平，供奉在家中能庇佑家和萬事興」。

▲解迷因可獲得點光明燈以及許願卡。

「信仰善良列車」來到信義區，除了要傾聽年青人的願望，還要讓年青人來一趟網紅景點之旅，訂閱YT頻道在跨年夜看和尚直播點燈儀式，憑解迷因的許願卡即可獲得2人免預約到「楠西萬佛寺小普陀禪修公園」，親眼目睹奇岩景觀而爆紅的「台版吳哥窟」。

▲年青人們的願望都很遠大。

「到寺廟打工換宿」風靡年輕世代，在信義區跨年陪伴民眾的楠西萬佛寺提供換宿服務，體驗打工換宿、入境隨俗，法藏和尚表示：「我們的打工換宿其實是專才換宿，且不一定來佛寺做事情，例如之前樂天女孩在佛寺帶領民眾做操、或是有位醫生來楠西社區義診，都可以換宿，目的是希望讓希望再重新出發的年輕人可以來到佛寺感受到全新經驗、有新的生命歷練」，自從專才換宿活動推出後，已經有近百人來體驗全新的生活。

法藏和尚說：「萬佛寺座落山巔湖光潤色，遠離塵囂，是年輕人尋找自我、恢復能量的絕佳歸宿，年輕人需要再出發就來這裡，可以得到滿血的能量再出發」，迎向充滿希望的2024，來信義區的「信仰善良列車」祈福，並安排一趟最夯的仙境體驗換宿活動，找到人生的動力。